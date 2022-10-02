我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

解決陸抽砂船越界 小三通助兩岸溝通

記者廖士鋒／台北2日電

大陸沿海抽砂船到金門、馬祖海域抽砂，疫情期間有更加嚴重的趨勢，去年馬祖海域甚至出現「圍島」的景象。小三通若能順利重啟，或將有助於我方與對岸溝通，緩解金馬海域抽砂問題。

小三通長期中斷，造成的影響不只是金馬地區民眾往返大陸的不便，也累積不少需要解決議題。金馬海域陸籍船隻抽砂作業，目前就亟待兩岸官方溝通解決。

對於抽砂船等爭議，以往小三通開放時，連江縣政府與陸方有所溝通，但因為疫情中斷。連江縣政府秘書長張龍德近日與陸委會交流時坦言，因為中斷小三通，「這段期間（與陸方）互動確實少了很多」。他表示，非常期待盡快恢復小三通，除雙方交流外，在大陸漁船越界、抽砂船等問題上，都希望與大陸方面溝通。

據台灣民眾透露，目前大陸抽砂問題對連江縣造成不少困擾，甚至南竿島仁愛村民眾晚上都還能聽到抽砂船作業噪音，不過台灣現有法律無法規範在禁限制水域外作業的大陸抽砂船，若想要擴張台方禁限制水域到涵蓋各島間的中間地帶，無疑會更加敏感，所以幾乎只能靠兩岸雙方溝通尋求解方。

台方雖已加大處罰大陸抽砂船，但在執法上受限於人力難以徹底執行，且遏止抽砂也受限於水域規範。海巡署統計顯示，2020年到今年8月取締大陸抽砂船，加起來也僅有六艘船。

疫情

上一則

抄襲爭議陳吉仲提告 藍委酸睜眼瞎子

下一則

疫情指揮中心不退場 專家疑與貪瀆有關

延伸閱讀

林毅夫發表70歲感言：幸運生活在中華民族復興的時代

林毅夫發表70歲感言：幸運生活在中華民族復興的時代
中國十一國慶日「眾台星表態」 歐陽娜娜搶第一

中國十一國慶日「眾台星表態」 歐陽娜娜搶第一
邊境即將開放，小三通豈能不同步解封？

邊境即將開放，小三通豈能不同步解封？
國台辦批台開放邊境新制 對陸港澳雙標

國台辦批台開放邊境新制 對陸港澳雙標

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29
中國加大對台武嚇，已使台灣成國際問題。圖為美國國會眾院議長裴洛西(左)8月訪問台灣時，中華民國總統蔡英文(右)歡迎。（路透）

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

2022-09-24 22:56

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀