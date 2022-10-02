解決陸抽砂船越界 小三通助兩岸溝通

大陸沿海抽砂船到金門、馬祖海域抽砂，疫情 期間有更加嚴重的趨勢，去年馬祖海域甚至出現「圍島」的景象。小三通若能順利重啟，或將有助於我方與對岸溝通，緩解金馬海域抽砂問題。

小三通長期中斷，造成的影響不只是金馬地區民眾往返大陸的不便，也累積不少需要解決議題。金馬海域陸籍船隻抽砂作業，目前就亟待兩岸官方溝通解決。

對於抽砂船等爭議，以往小三通開放時，連江縣政府與陸方有所溝通，但因為疫情中斷。連江縣政府秘書長張龍德近日與陸委會交流時坦言，因為中斷小三通，「這段期間（與陸方）互動確實少了很多」。他表示，非常期待盡快恢復小三通，除雙方交流外，在大陸漁船越界、抽砂船等問題上，都希望與大陸方面溝通。

據台灣民眾透露，目前大陸抽砂問題對連江縣造成不少困擾，甚至南竿島仁愛村民眾晚上都還能聽到抽砂船作業噪音，不過台灣現有法律無法規範在禁限制水域外作業的大陸抽砂船，若想要擴張台方禁限制水域到涵蓋各島間的中間地帶，無疑會更加敏感，所以幾乎只能靠兩岸雙方溝通尋求解方。

台方雖已加大處罰大陸抽砂船，但在執法上受限於人力難以徹底執行，且遏止抽砂也受限於水域規範。海巡署統計顯示，2020年到今年8月取締大陸抽砂船，加起來也僅有六艘船。