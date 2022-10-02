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小三通何時重啟？金馬澎多次喊話 陸委會跳針：研議中

記者廖士鋒、許政榆／台北2日電
金馬澎三位縣長多次喊話重啟小三通，但始終未有實質進展。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。(記者廖士鋒／攝影)
金馬澎三位縣長多次喊話重啟小三通，但始終未有實質進展。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。(記者廖士鋒／攝影)

中央流行疫情指揮中心已宣布兩階段解封邊境，但小三通並未同步開放，小三通何時能重啟受關注。金馬澎三位縣長已多次公開喊話中央，但因重啟小三通涉及兩岸後疫情時代的交流，陸委會始終以「評估研議中」跳針式回應，未有實質進展。

據陸委會統計，2019年小三通往來達202萬7570人次，是2011年以來的新高；而新冠疫情爆發後，2020年1月連江、金門縣政府向中央的申請與建議中斷小三通客運，迄今已超過兩年半。

雖然中斷是金馬兩縣政府發起，但重啟則非兩縣府說了算。小三通主力金門縣自前年12月到今年8月，已9次向中央提出重啟小三通方案的建議或拜會行程，都未能修成正果。

例如去年3月金門縣提出「金廈防疫泡泡專案」，當時陸委會表示客觀條件尚不成熟；今年9月中旬金門縣長楊鎮浯拜會陸委會主委邱太三爭取復航，陸委會則稱，需考量疫情與兩岸互動等因素，會依照整體情勢綜合評估、適時重啟。

近日陸委會赴連江縣交流時，連江縣政府秘書長張龍德提到，馬祖大部分民眾祖先是在中國大陸，跟對岸互動密切，交流意義大於經濟意義。他更透露連江縣長劉增應已經數次跟陸委會聯繫，期待盡快恢復小三通。

對岸也曾具體推出重啟小三通措施，去年4月中國大陸福建省宣布自5月10日起，金馬居民在當地連續居住28天，免申請即可循小三通到福建地區。陸委會當時對重啟小三通回應稱，相關機關正積極評估研議中。

歸根結柢，小三通若要重啟，中央政府的態度無疑是關鍵。被問及小三通何時重啟，指揮中心發言人莊人祥表示，相關事務由陸委會業管，陸委會決定後，就會形成決策，未來也會滾動式檢討。陸委會則重申，持續評估規畫，將適時重啟。

上周，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，閩台兩地居民都希望早日恢復小三通，並批評台灣方面阻撓限制及政治操作。陸委會副主委邱垂正則強調沒有阻撓限制，還反嗆對岸稱，台灣CIQS（海關、證照查驗、檢疫及安檢相關設施）人員都已準備好了，「你們人在哪裡？」

但據了解，台灣CIQS人員在疫情期間並未撤離，有消息人士指出，雖然陸委會等部會向來沒有公開反對小三通重啟，不過目前中央政府並未召集金馬地區相關單位進行重啟前必經的會商，也未針對重啟公布防疫方案，仍是處於「評估」階段。

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