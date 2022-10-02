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美台國防工業會議 聚焦軍售 國務院暌違10年再派人參與

記者張文馨／華盛頓報導
美台國防工業會議2日到4日舉行，國防部派軍備副部長王信龍與會。(本報資料照片)
美台國防工業會議2日到4日舉行，國防部派軍備副部長王信龍與會。(本報資料照片)

美台國防工業會議2日到4日將於維吉尼亞州州府里奇蒙市舉行，今年最重要的議題，是拜登政府的新軍售政策。台方國防部派軍備副部長王信龍與會，拜登政府有國防部和國務院官員發表演說。據了解，五角大廈代表為印太事務首席副助理部長羅伊爾，國務院則是政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西。

國務院自2011年起未再派員參與美台國防工業會議，至今已經超過10年；過去國務院代表以東亞局為主，曾有亞太副助卿或台灣科長與會，今年由負責軍售事務的政軍局派代表在會中演說；此外，美國在台協會主席莫健也將與會。

相較國防部去年由負責東亞事務副助理部長莫夯達斯出席，五角大廈今年與會層級略微提高至印太事務首席副助理部長羅伊爾。此外，羅伊爾目前在負責公布對台軍售項目的國防安全合作局的網站上仍是副主任。

近來中國大陸在台灣周邊的軍演，如何強化台灣防衛能量，是台美間近來重要議題，國防部今年仍由軍備副部長王信龍上將與中科院、漢翔等國營企業代表前往參加。

美台商會會長韓儒伯表示，今年最重要的議題將是拜登政府的新軍售政策，美台商會依然高度關注政策限制和對台灣長期國防造成的傷害。

台海安全研析中心主任梅復興表示，拜登政府去年9月成立老虎小組全面檢討對台軍售政策，國務院政軍局今年3月對國防業者簡報後，政府部門和產業界就不再有進一步溝通，產業界自然不高興，預料會藉機交流。

有關台灣對美國新軍售政策態度，梅復興表示，牽涉到台灣國防部與國安會的權責平衡，國安高層愈來愈積極與美方會談溝通，甚至主導具體國防事務；國防部要如何落實防衛政策調整，乃至台灣未來國防決策主導權，都還存在諸多挑戰。

以美國軍火商集團為主要背景的美台商會，固定在每年秋天舉行美台國防工業會議，邀集美台的業者與官員透過三天兩夜的閉門會議，交換對軍購和台灣安全構想的意見。

根據美台商會的議程，安排台灣國防部、國民黨駐美代表黃介正、五角大廈和國務院官員演說；還安排烏克蘭經驗、台灣國防規畫轉型、訓練後勤與維持，及嚇阻與韌性共五場研討會，均為閉門會議。

黃介正表示，他的演講主題將體現國民黨主席朱立倫所主張的防衛與對話，圍繞在嚇阻和耐力展開，凸顯台灣現在不能只談「備戰」，而不談能為台灣爭取時間來強化防衛能力的「避戰」。

國防部 國務院 拜登

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