國民黨擬訪日本 日官員：朱立倫論述受肯定

國民黨擬訪日，但在該規畫中，國民黨主席朱立倫不會前往。圖為朱立倫到日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫上任後定調藍營「親美、友日、和陸」對外路線，據了解，國民黨擬在10月中旬後訪日，但在該計畫中，朱立倫因要坐鎮國內選情，不會前往，將由國民黨國際部或海外部主管率團。

一名熟悉台灣的日本 外交官員說，朱立倫的對外策略，包括赴美時拋出「九二共識是沒有共識的共識」，受不少日人肯定，在現在情勢下，他認為朱立倫比其他藍營政治人物，提出的主張更明確，有些日人甚至對於朱立倫在友日路線上，給予比前總統馬英九更高評價。

該官員也表示，包括國民黨之前為過世的日本前首相安倍 晉三降半旗以及「不仇日」言論等，日人都有感受，因此對於朱立倫，覺得較不一樣。

據了解，國民黨從8月就開始規畫訪日事宜，主要是以拜訪日僑為主，因為安倍國葬政府已有名額有限的代表，國民黨較無發揮空間，所以將日程延後到國葬後，又剛好趕上解封。

近朱人士則證實，確定朱立倫不會在選前訪日，但國民黨則不一定，朱立倫在國民黨對日關係及論述上，一直都有在下功夫，也和不少日方人士會面、談論過，因此確實有一套大方向較明確的完整策略。