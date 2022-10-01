邊境即將開放，小三通豈能不同步解封？

行政院宣布自10月13日起擴大開放邊境 ，實施入境免居隔，並開放非免簽國家入境，旅遊則取消禁團令。這些措施，除使人民入出境更自由，也有助於經濟觀光 的活絡，讓遭疫情 囚禁了三年的民眾能逐漸回歸正常生活。然而，觀光禁團令雖解除，卻獨對中港澳地區設限，金馬「小三通」也未同步開放。如此雙重標準的解封，根本是漠視人民的需求。

兩岸小三通自2001年實施以來，不僅成為金門、馬祖地區與對岸通商通航的便捷管道，也為許多台灣民眾往來兩岸提供了另一選擇。2019年，透過小三通往來兩岸的民眾達200多萬人次，可見其快捷便利，有助疏解兩岸航空客運量能。更重要的是，小三通的開啟，直間接促進了金、馬地區的繁榮，使兩地的戰地風貌丕變。

新冠疫情爆發後，中央疫情指揮中心在2020年2月片面宣布關閉兩岸小三通，迄今已逾兩年半。當時新冠疫情初起，國際社會對新冠病毒的認識有限，疫情又起自大陸武漢，民眾充滿恐慌，政府基於台灣的防疫安全選擇關閉此一通道，自可理解。而今民眾多已接種疫苗，對疫情的應對已習以為常，而蔡政府的邊境開放竟還特意鎖著這一塊不放，恐是「反中」情結作祟。

7月底被立委問到小三通何時開放時，交通部長王國材曾承諾，「國境開放，小三通就會開」。如今，王國材的承諾落空，政府換成政治思維上陣。陸委會副主委邱垂正聲稱，兩岸「疫情措施有嚴重落差」，台灣CIQS（通關、證照，檢疫、安全）都做好了，但對岸未做好整備，因此仍有待進一步溝通。陸委會的說詞，其實充滿漏洞。

先談兩岸的疫情落差。台灣近期每天仍有3、4萬人確診，而對岸的確診人數每日則僅數百人，落差確實很大。因此，若開放小三通，應該是對岸更擔心台方旅客帶進病毒，而不是台方擔心受到陸客帶入病毒。陸委會應與對岸協商的是，雙方如何建立一個更易於驗證的安全區，讓兩岸人民更便於透過小三通互訪通商，不必受到嚴苛的隔離禁制，更不是緊閉著小三通門戶絲毫不放。實施初期，或許可採限班、限量方式試行，俟雙方逐漸摸索出更有效的模式，再持續擴大開放。

漸進式恢復小三通，對兩岸都有重要的意義。對台灣而言，這是在兩岸一連串軍事緊張及經濟報復後，蔡政府可以伸出的橄欖枝，展現台方尋求兩岸和平的善意，有助台海情勢的降溫。對金馬民眾而言，他們原本受益於小三通的觀光及貿易之惠極大，在被疫情緊縮了兩年半之後，中央應把金馬民眾被剝奪的權益還給他們。此外，小三通也是很多台商及台胞便捷的返鄉之路；年底選舉將屆，轉眼又是春節，及早開放這條海上捷徑讓人民返鄉，是政府責無旁貸的工作。

對大陸而言，若能利用「小三通」的重啟，進行地區性的疫情管制降級實驗，未嘗不是全中國逐漸移向解封的一個契機與階梯。亦即，透過閩南及閩東與金馬的小三通，所獲致的經驗，未來可擴大移植至其他地區，必然大大有助於中國經濟與世界的重新接軌，也讓人民免於疫情的無盡羈絆。尤其，許多台灣民眾確有意願登陸觀光，但目前北京嚴苛的隔離政策讓人卻步，這道柵欄不妨透過「小三通」略微開啟。

小三通的推動，曾大大拉近了兩岸人民的距離。現在，隨著邊境即將開放，小三通沒有理由再繼續封閉。兩岸政府若無法重啟對話，不妨請地方對口單位先代為穿梭吧！