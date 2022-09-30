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5年軍援65億 民眾黨：國防不能只靠美國

台灣新聞組／台北30日電
民眾黨立院團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）29日召開記者會，呼籲政府善用美方善意，讓台灣得以實質參與國際事務，同時與中國展開交流，促進兩岸情勢穩定。(記者季相儒／攝影)
民眾黨立院團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）29日召開記者會，呼籲政府善用美方善意，讓台灣得以實質參與國際事務，同時與中國展開交流，促進兩岸情勢穩定。(記者季相儒／攝影)

美國參議院外交委員會通過台灣政策法案後，眾議院外交委員會首席議員麥考爾28日提出對案，內容包括5年提供台灣65億美元軍援。外交部表示，此為聯邦眾議院另一項支持深化台美關係的友好行動，對麥考爾等其他共同提案的眾議員以強勁立法作為，展現對台灣的堅定支持，外交部表示由衷感謝。

立院民眾黨團總召邱臣遠則呼籲，政府應該維繫兩岸官方溝通管道，國防安全不能只依靠美國的善意與協助，更需要與對岸保持實質有效的溝通，政府應務實為台灣找出路，接通兩岸熱線，與對岸溝通到最後一刻。邱臣遠也表示，還要再觀察期中選舉後，美國國內民意的反饋，不過無論最後「台灣政策法案」會不會通過，都已經有超越美中台三公報跟台灣關係法框架的新思維。

民進黨立委郭國文表示，從近期美國參眾兩院接連提出友台法案，台、美交流進展到新里程碑，台灣政策法案中有關軍援台灣等內容也有機會被納入必須及時通過的法案之中，例如美國年度「國防授權法」，台灣政策法案修法可以樂觀期待。

民進黨立委王定宇則表示，台灣政策法案立法非常重要，美對台戰略從模糊逐漸清晰，尊重美國國內立法程序跟協商，未來若能盡速通過對台灣非常有實質幫助。

此外，世界台灣商會聯合總會年會昨天落幕，副總統賴清德致詞表示，美國參議院、眾議院不約而同提出「台灣政策法案」，5年內提供65億美金強化國防，支持台灣加入印太經濟安全戰略，對台灣幫助非常大，所以需要台商一起努力穩住台灣在世界產業鏈的關鍵地位。

賴清德指出，今年大會邀請美國前國務卿龐培歐參與，十分不容易，他也對於新任總會長黃行德印象深刻。

賴清德指出，美國加強與台灣的國防合作，願意支持台灣加入印太經濟安全戰略，換句話說，國際非常重視台灣在產業鏈的關鍵力量，所以需要台商朋友跟政府持續努力來穩固台灣關鍵地位，另參與新闢產業鏈，確保台灣經濟持續發展。

賴清德 眾議院 參議院

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