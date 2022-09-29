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台灣教師西進大陸約3000人 理工、醫科最多

台灣新聞組／台北29日電
「兩岸交流35年回顧與展望座談會」，28日在兩岸同步連線舉行，期間有數名台籍教師提到，台灣在大陸任教師資超過上千人，已有2、3000人規模。（記者廖士鋒／攝影）
「兩岸交流35年回顧與展望座談會」，28日在兩岸同步連線舉行，期間有數名台籍教師提到，台灣在大陸任教師資超過上千人，已有2、3000人規模。（記者廖士鋒／攝影）

台灣博士供需市場失衡之下，近年不少台籍教師西進大陸，不過具體數量並未有清晰的統計，而根據目前在大陸任教的台師估計，目前西進大陸任教的台籍教師，數量達2、3000人左右，大部分則聚集在沿海各省。

由史記文化、兩岸關係研究院、歷史教育新三自運動協會、民主文教基金會、族群與多元文化學會共同主辦之「兩岸交流35年回顧與展望座談會」，28日在兩岸各地同步連線舉行，期間在大陸任教的數位台籍教師，也針對目前西進大陸台師的規模進行估計。

南京大學社會學院教授楊德睿指出，他是2005年到南京任教，當時在大陸台籍教師非常少，他本人是南京大學第一位長期待下來的台籍教師，之後很快漸漸多了起來。目前他參加的一個台籍教師微信群規模已經超過1000人，事實上很多人都還沒加入微信群中。對於台籍教師的學科組成，他分析，理工科、醫科很多，文科的相對少，一直到現在相對少。

而另一位在廣東肇慶學院商務英語系擔任副教授的台籍教師帥澤民則表示，台灣博士師資就業供給不足，2015年後陸續赴大陸高校任教，2018年大批台籍教師集體赴大陸高校工作，到今天，大陸的台灣籍老師大約有2、3000人左右，其中以江蘇、浙江、福建、廣東沿海各省較多。

在南開大學歷史學院任教的王文隆副教授提醒，應聘到大陸任教需要留意年齡關卡，台灣的學術訓練，拿到博士學位時約為35歲前後，大陸則是不到30歲，通常就業第一道門檻會是35歲，若35歲前沒辦法進入學校，就無法從講師、助理教授即開始聘任，必須等到下個門檻，例如35、45、55、65歲，各個年紀都是一個關卡，會涉及講師、副教授、退休等年限，尤其過了45歲很多東西無法申請。

此外，科研要求也比台灣高，所有聘任契約基本上都會要求老師申請省部級項目，或者發表「C刊」（CSCI、CSSCI），也對發表量有要求。另外有些大陸身分的學者才能取得的權利無法享受，王文隆建議，這些細節，若是應聘到大陸需要在聘任前問清楚。

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