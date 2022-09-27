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猶他州參眾議會領袖 共組跨黨派友台連線

中央社／舊金山27日專電
賴銘琪（左四）今年3月應邀至猶他州議會，見證共同友台決議案通過。（經文處提供）
賴銘琪（左四）今年3月應邀至猶他州議會，見證共同友台決議案通過。（經文處提供）

猶他州參眾議會繼今年3月通過共同友台決議案，於近日成立跨黨派友台連線，協助提升雙邊關係、深化雙邊合作友誼。

駐舊金山台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，猶他州的州參議會議長亞當斯（Stuart Adams）等6名參議員，連同該州眾議會議長威爾森（Brad Wilson）等5名眾議員，於9月23日共同宣布成立跨黨派猶他友台連線（Utah-Taiwan Friendship Caucus）。

亞當斯及威爾森等友台領袖於致詞時均表示，珍惜台灣與猶他州傳統友誼。友台議員讚揚台灣人好客友善，承諾以友台連線等方式，提升雙方經濟及文化等交流，並維護共享的核心價值。

駐舊金山辦事處處長賴銘琪表示，台、美政府已啟動「台美21世紀貿易倡議」諮商談判，將有助於增進台灣與猶他州之間的雙邊經貿、投資等合作關係。

台灣是猶他州的第6大貿易夥伴，雙方早在1980年締結姐妹州關係至今逾40年。猶他州摩門教會累計派赴超過4萬3000人到台灣傳教，包括前州長洪博培（Jon Huntsman Jr.）、現任共和黨籍聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）及美國在台協會台北辦事處前任處長酈英傑（Brent Christensen）等都曾為在台傳教士，是台灣的好朋友。

猶他州 亞當斯 眾議員

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