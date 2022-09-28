新聞評論／任美予取予求 台半導體優勢恐不保

美國國務卿布林肯在25日播出的專訪中表示，台海若動盪，勢必影響半導體供應，全球經濟恐受到毀滅性影響。(取材自CBS)

美國國務卿布林肯表示，台灣製造了大部分的半導體，台灣有事，全球經濟將受到毀滅性影響；美國商務部長雷蒙多和財長葉倫，也都直指台灣是先進半導體唯一來源，讓美國面臨國安風險。台灣亦體認護國神山群的戰略價值，半導體將列為國安法管制的國家核心關鍵技術。然而，當台灣的戰略利益構成美國的國安風險，蔡政府只打算把護國神山當作外交伴手禮嗎？

美國總統拜登8月簽署晶片 法案，將為美國半導體生產研發提供527億美元補貼，加上其他配套，法案整體規模達2800億美元。在美中科技戰開打、新冠疫情等因素影響下，全球晶片供應嚴重失衡，工業大國亟欲鞏固晶片來源，美日與歐盟都在做類似的事。但美國晶片法案最令產業界憂心的是「毒丸計畫」：一旦領取美方補貼，十年內不能在中國大陸投資 半導體先進製程。

美國晶片法案對台灣影響重大，原因就在台積電 。在美方施壓、蔡政府敲邊鼓下，台積電比預期更早赴美投資。這並不符合台積電創辦人張忠謀當年所提的群聚原則，台積電在台灣的三大產業聚落可在數小時內互相支援；2016年南台大地震，台積電中、北部工程師就迅速南下支援，凸顯晶圓代工產業群聚的重要性。台積電赴美設廠，這項優勢不復存在，勢將提高在美經營成本。

張忠謀多次表達對各國推動半導體業本地生產的憂慮，他認為成功機會不高，就算成功，也只是創造一個不完整的產業鏈。如今更大的難題是，一旦拿了美國晶片法案提供的優惠，台積電在中國大陸南京與松江兩座廠的未來發展，將被美國掐住脖子，失去企業自主發展彈性。

目前台積電在大陸最先進製程是12奈米，而大陸企業中芯已開發出較進步的七奈米產品，理論上台積電的大陸產線不應視為先進製程。然而，美中大打貿易戰與科技戰，反共聲浪蓋過理性討論；美方沒有說明什麼是不能在大陸投資的「先進製程」，就是台積電未來推動大陸產線擴充的最大不確定因素。

除了美國晶片法案的毒丸難吞，台積電另一個難吞的是蔡政府內外補助大小眼。經濟部推動領航企業研發深耕計畫，美國企業輝達與美光共取得逾百億元台幣補助，不但超過本國業者，也不像美國對補助對象設下重重限制，更別說什麼毒丸條款，只有對外商的大補丸。台灣業者擔心，兩家美商拿了台政府大筆補助，未來會不會拿研發的技術反打台方業者？而國安法是否只嚴管本國業者，卻讓補助更多的外商遊走各國？

台積電董事長劉德音在台灣半導體產業協會年會召開前，以理事長身分婉轉道出業界的憂慮，他表示美國與中國大陸都大力支持本土業者，扶植在地研發與製造，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。解讀劉德音的談話：各國都在大力扶持自己的半導體產業，蔡政府又做了什麼呢？

台積電與台灣半導體供應鏈被蔡政府當作外交伴手禮，到處推銷業者前往海外設廠。蔡政府官員喜孜孜赴美參加招商會議，絲毫未看到美國半導體霸權主義的興起，以及中國大陸加強推動半導體本土製造能力，對台灣業者的威脅已近在咫尺。美方邀日本、南韓與台灣組成晶片四方聯盟（Chip 4），南韓為自己開後門，蔡政府則開大門推促業者加入；若繼續讓美方予取予求，台灣半導體業的優勢遲早被蔡政府消耗殆盡。