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龐培歐再訪台出席台商經貿論壇 重申台灣是獨立國家

記者徐白櫻、林巧璉、林縉明、陳政錄／台北28日電
前國務卿龐培歐27日在高雄出席2022全球台商經貿論壇，他相信不管誰當美國總統，都會打造良好的台美關係。(記者劉學聖／攝影)
前國務卿龐培歐27日在高雄出席2022全球台商經貿論壇，他相信不管誰當美國總統，都會打造良好的台美關係。(記者劉學聖／攝影)

美國前國務卿龐培歐昨天參加在高雄舉辦的「全球台商經貿論壇」，他重申，台灣不需要刻意宣布獨立，因為台灣本來就是獨立國家，美國應在經貿面與中國大陸戰略性脫鉤，改與台灣靠攏，進一步與東南亞合作。

中國大陸外交部發言人汪文斌昨回應時，抨擊龐培歐是「信譽破產的前政客」，並指其「反華拙劣行徑」旨在撈取個人政治私利，其圖謀不會得逞。

世界台灣商會聯合總會在高雄舉辦年會，昨天舉辦「全球台商經貿論壇」，副總統賴清德及300位多台商、企業人士出席。

龐培歐以「從世界經貿趨勢看見台灣疫後新商機」為題演說。龐培歐肯定台灣是個自由又創新的社會，擁有法治、自由市場和民主，反觀大陸不尊重法治、貿易協定、竊取智財產權及虐待工人，沒有自由公平貿易。龐培歐說，台灣跟中國大陸相反，台灣尊重上述價值，且是自由貿易典範，美國應在經貿面與中國戰略性脫鉤，跟台灣靠攏。

美國前國務卿龐培歐前晚飛抵台灣，昨天到高雄出席第一屆「全球台商經貿論壇」，並與高雄市長陳其邁、副總統賴清德閉門會談；龐培歐今天上午將出席台灣商會聯合總會開幕後，前往台南與台南市長黃偉哲、外交部前部長陳唐山及企業界等人餐敘，隨即搭高鐵北上搭機離台。

龐培歐 賴清德 國務卿

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