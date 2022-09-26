新聞眼／兩岸都避談 中華民國竟成敏感詞

中國大陸國務委員兼外長王毅在聯合國大會發表演說。（新華社）

中國大陸外長王毅 在聯大演講，搬出51年前2758號決議，稱該決議已解決了包括台灣在內「全中國」在聯合國 及國際機構的代表權問題，立刻引來台灣外交部、陸委會回擊。從蔡政府的回應，及王毅的相關說法，顯示兩岸當局在2758號決議的攻防中，「中華民國 」都成了敏感詞。

蔡政府強調，2758號決議只處理「中國」在聯合國的代表權，決議全文隻字未提台灣，更未提及台灣是中華人民共和國一部分。

台灣固然從來不是中華人民共和國的一部分，但在聯合國系統，自其成立之初便將台灣視為「中國」一部分，當時是由中華民國代表「中國」，至1971年的2758號決議，始將「中國代表權」交予中華人民共和國。

蔡政府迴避了兩岸當年在聯合國爭取「中國代表權」的歷程，從「去中國（中華民國）化」的角度看，自然只會得出「決議從未涉及台灣在聯合國體系代表權問題」的結論，潛台詞是，當年「中國代表權」的爭奪，已與今天的台灣和台灣人民無關。

而王毅提到，當年聯大以壓倒性多數通過2758號決議，將「台灣當局代表」驅逐出去。王毅所謂的「台灣當局代表」，其實就是出席當年聯大的「中華民國代表」。

諷刺且無奈的是，北京當局和蔡政府就2758號決議的攻防中，雙方都避談中華民國。中華民國竟成了兩岸當局的敏感詞。

學者黃奎博認為，對台灣而言，當然不承認2758號決議的效力，但不宜只說該決議未提及台灣；最有力的反駁是維持獨立自主的中華民國，同時維繫足夠數量邦交國，不使台灣愈來愈被視為中華人民共和國一部分。