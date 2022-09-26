澎湖偵二連基地整建 台美合訓首曝光

台美去年首度實施陸戰隊特戰部隊交流，美方抵澎湖西嶼陸軍兩棲偵察營第二連駐地協訓，並與部隊合影。（圖：民眾提供）

位於澎湖的陸軍兩棲偵察營第二連日前曝光，駐地大規模整建為具備小型港口、曳船軌道、天車與大型營舍的軍事基地。新整建的兵舍規模遠超過一個連人員編制所需，以方便台美雙方人員進駐。華美水域特種作戰專精訓練基地新貌與兩國蛙兵合訓畫面首度曝光。

陸軍「海龍蛙兵」偵二連位於澎湖西嶼鄉牛心灣，駐地20餘年前曾是軍事情報局海上情報工作大隊駐地，簡稱「海情隊」，也納編在國軍特種作戰「天威部隊」序列，大隊長編階上校，當年軍情局新進人員都須至此地接受海訓。

澎湖偵二連基地規模長期以來都維持一個連的編制，駐地營舍、碼頭狹小。由於華美水域特種作戰協訓，如年度台美「閃光操演」幾乎都是在澎湖實施，台美去年首度實施的美軍陸戰隊特戰部隊專家交流，美方專家也抵澎湖協訓交流，並與部隊合影，合影中雙方展示中華民國 與美國國旗。

由於住宿需求量大，駐地兵舍建築與設備不敷訓練需求。因此在美方建議下，陸軍投注數億台幣預算 進行牛心灣駐地擴建，今年落成啟用，足敷台美雙方人員同時進駐。

國軍原計畫按美方建議全面整建澎湖、金門、馬祖兩棲連駐地碼頭，強化兵力出擊時效，澎湖、馬祖原有簡易碼頭，前者已完成整建，馬祖仍在設計中。

陸軍仍將牛心灣海龍碼頭視為敏感設施，不讓媒體披露影像。月前曾傳國安單位有意將海龍蛙兵調回本島戍守淡水河口，藉由成功艇巡邏淡水河口至基隆河段，保衛中樞。但此案或在參謀作業中，基層目前未獲移防通知。