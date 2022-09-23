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因應中國對台威脅 美議員提案 在台儲美軍軍備

台灣新聞組／綜合報導
眾議院議員近日提出新的涉台法案，要求行政部門加速對台軍售，並增列台灣為美軍軍備儲存地點。 圖為台空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。（本報資料照片）
眾議院議員近日提出新的涉台法案，要求行政部門加速對台軍售，並增列台灣為美軍軍備儲存地點。 圖為台空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。（本報資料照片）

美國眾議院外委會亞太小組首席議員夏波、資深議員薛曼近日提出一部新的涉台法案，法案要求行政部門加速對台軍售，並增列台灣為美軍儲存軍備地點，以因應中國對台威脅。

長期挺台的眾議員夏波、薛曼15日在眾議院提出「加速對台軍備移轉法案」，盼解決美國對台軍售近來交貨延宕問題。

夏波21日透過新聞稿表示，台灣面臨來自中國的生存威脅，「台灣關係法」認為這項威脅將對美國在印太區域利益產生深遠影響，但台美處理此問題都沒有足夠的急迫性。

夏波以俄烏戰爭為例指出：「侵犯發生後才遞交武器的『烏克蘭模式』，對防禦一座島嶼來說不可行。『加速對台軍備移轉法案』能協助加速軍備的移轉及遞交，讓台灣能夠在為時已晚前就做好準備。」

薛曼則說，美國維繫台灣及世界各地民主的決心仍如鋼鐵般堅定，在台灣面臨日增威脅之際，法案重申這份決心。

根據夏波辦公室提供的法案重點，法案將要求行政部門，優先把美國「超額防衛物資」提供給台灣。

法案也要求行政部門運用「特別防衛採購資金」，提前採購美方認為台灣可能需要的軍備，藉此最多能縮短兩年交貨時間。

此外，除了些許例外國家外，美國軍備目前僅能儲存於美軍基地內。法案將修改1961年「援外法」，把沒有美軍駐守的台灣加入例外名單中，在台海出事前就先在台灣儲存彈藥及軍備，排除遭封鎖時的運送問題。

薛曼 眾議院 眾議員

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