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黑白集／俄烏戰示警台海 陸增兵容易 蔡政府怎保台？

黑白集
聯電前董事長曹興誠日前頭戴頭盔、身穿防彈背心舉行記者會，宣布恢復中華民國台灣國籍，並將成立黑熊學院，要在3年內打造300萬黑熊勇士，要用民間武力嚇阻解放軍侵台。(本報資料照片)
聯電前董事長曹興誠日前頭戴頭盔、身穿防彈背心舉行記者會，宣布恢復中華民國台灣國籍，並將成立黑熊學院，要在3年內打造300萬黑熊勇士，要用民間武力嚇阻解放軍侵台。(本報資料照片)

俄烏戰爭打了200天後，普亭決定動員30萬預備役民眾增援戰場。俄防長紹伊古說，動員的目的，是保護俄烏千餘公里戰線和「領土」。喜歡把烏克蘭視為同命鳥的台灣，應想起十倍於它的數字。

倒非曹興誠誇口的300萬黑熊勇士，而是兩岸若不幸開戰，北京極可能一次增兵300萬。中國人口與GDP皆十倍於俄羅斯，普亭一次增兵30萬說得輕鬆，等於設下參照系：大陸要增兵300萬，將易如反掌。

正如紹伊古所示，增兵目的在保住戰果，亦即在他口中已成為「領土」的烏東南四州，俄將用這些增援大軍固守城池。尤其，這四個州即將舉辦「入俄公投」，公投一過，戰爭性質即丕變，烏克蘭收復失土的行動將被俄視為「侵略」，俄國即可開打「衛國戰爭」。

俄羅斯的衛國戰爭多麼慘烈，拿破崙與希特勒體會最深。30萬大軍，多於2月俄烏戰爭初啟時的雙方加總，難怪英外長形容戰爭正「令人不安地升級」。30萬尚且如此，台海戰爭若出現300萬的規模，又將如何？

如此簡單的數學題，不能喚醒民進黨抗中保台的催眠術？蔡總統聽任美國將台灣武裝到牙齒，卻看不到她為和平奔走半步。當年蔣介石率60萬國軍保台，猶稱「七分政治、三分軍事」，而蔡政府難道要採取「十分軍事」，對台灣命運作一次梭哈？（轉載自聯合報）

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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