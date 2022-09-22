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兩岸統一有無時間表？陸未正面答

記者陳政錄、廖士鋒／台北22日電
中共中央台辦、國台辦新聞發言人朱鳳蓮。(記者陳政錄/攝影)
中共中央台辦、國台辦新聞發言人朱鳳蓮。(記者陳政錄/攝影)

中共中央台辦發言人朱鳳蓮昨指出，將持續加強運用法治方式和法治力量打擊台獨分裂勢力，推進統一進程，也將根據形勢發展變化，進一步推出反對和遏制台獨分裂圖謀及行徑的法治新舉措，堅決維護國家主權、安全、發展利益。　

陸委會昨晚批評稱，中共台辦官員的說法是「一廂情願、罔顧事實」的促統舊調與虛假謊言，此種政治炒作只是一場為中共領導人20大延任的內部造勢，強調台灣前途不會任由對岸插手。北京當局「一國兩制」的陳腔濫調，只是證明中國共產黨一黨專制的缺陷，台灣民眾早已明確拒絕。

中共中央宣傳部為營造中共20大氛圍安排的系列政策記者會，昨主題是對台工作和兩岸關係。大陸國台辦副主任陳元豐率新聞局長馬曉光、副局長朱鳳蓮以及研究局長仇開明等人，以中共中央台辦官銜出席記者會，說明十年來的兩岸關係及對台工作。被問及中共是否推出「國家統一法」或「反分裂國家法」細則時，朱鳳蓮作上述表示。

至於中共方面是否有「統一時間表」？中台辦宣傳局長馬曉光未正面回答，但重申堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。

陸媒在會上問及台海情勢已更複雜嚴峻、所謂「綠化」上升，大陸民眾對實現統一存在擔心。中共中央台辦研究局長仇開明稱，儘管面臨多重挑戰，但對「解決台灣問題，實現祖國完全統一」，既有戰略定力和歷史耐心，也充滿自信。

中共 20大 北京

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