陳明通淪國家安全破口 誰來補洞？

近日社群媒體接連揭露國安局長陳明通入境泰國詳細時間、下榻酒店收據資料，甚至連入境照片都被公布。(取自Twitter)

國安局長陳明通爭議不斷。他先是護航林智堅論文抄襲，鬧出學倫醜聞；又在7月初護航論文門期間率國安局高官團訪泰，其行蹤卻遭網民全曝光。情報頭子海外行蹤遭人掌握，連入境泰國 海關之人頭像都流出，引發國安疑慮。對此，蔡政府以「中共 認知作戰」為由，反駁國安局內控出問題之質疑；這種反應，正坐實陳明通一行遭中共特工偷襲，成國安破口。

推特日前出現一新帳號，貼文揭露陳明通7月10日入境泰國。除了陳明通的海關刷臉照，還有他們一行下榻半島酒店的全團帳單，十人英文姓名包括陳明通、國安局前副局長陳文凡、秘書處長顏大任等主管及三名工作人員。帳單上訂房者是泰國國家情報局，是泰國七大情治單位之首，直屬總理府。貼文稱，陳明通等人接受國家情報局長塔納孔邀請。

陳明通率團出馬，顯示台泰情治高層有對話需求，但此行規模不小，若是洽談設站、監聽等合作項目，似不符合安全規格。行動沒有偽裝，成群結隊目標明顯，雖是對口單位邀請，並未走公務通道。種種安排，透露程序諸多不合理之處，有檢討必要。然而，蔡政府對此國安意外未有正式澄清，僅透過不具名官員「吹風」，指中共特工「嚴重滲入泰國」，以假帳號爆料進行認知作戰，打擊台方士氣。

面對國安問題，政府一再用「中共認知作戰」為藉口，迴避檢討與問責，已無法說服民眾。舉國皆知對岸謀台甚切，蔡政府要求人民提防匪諜，國安官員更動輒把「境外勢力在地協作者」、「認知作戰」掛在嘴邊；相較之下，陳明通出訪亞洲情報重鎮卻毫無警戒心，出了事還不查清，立馬咬定是中共「典型認知作戰」，顯然太草率。若是典型，為何國安局長毫不設防，自甘被偷襲？

中共圍台軍演時，飛彈越過台灣上空，國安單位以「安定民心」為由隱瞞戰情；台灣民眾透過日本防衛省公告才得知事態嚴重，對政府隱瞞資訊感到不滿。國安局統籌國家情報工作，總綰海外情搜的高官齊聚曼谷，卻被不明勢力掌握行蹤並曝光；這若在戰場，形同被「團滅」。如此嚴重意外，國安官員把破口推說是大陸特工無所不能，民心能不浮動嗎？

美中在東南亞 的競爭正在白熱化。6月美國防長奧斯汀訪泰，與總理兼防長帕拉育討論加強軍事聯盟。7月5日王毅訪泰，就深化中泰全面戰略合作夥伴關係達共識；五天後美國務卿布林肯訪泰，簽署了加強兩國供應鏈與戰略夥伴關係的協議。陳明通一行也在這天入境，顯然泰國不在意同時與多方互動。泰國先後與美中聯合軍演，美系之軍備不對中共設防，政府內各方力量交錯，相當特殊。陳明通行蹤被曝，看似給台灣下馬威，但不能排除特定勢力針對泰政府內部矛盾操作之可能。在大國賽局中，台灣稍一不慎就會被波及。

這次曝光事件，是否造成台灣情報工作空間緊縮，是一隱憂。微妙的是，國安高層隨即放話，不具名官員證實軍情局長三個月前獲美國中情局邀請出席蒙特瑞會議，要求直接合作，不再透過國安局。政府主動曝光美台軍情合作，無論是平衡國安局事件衝擊，或另有人事用意，皆不尋常，讓人質疑蔡政府國安團隊是否出了狀況。

陳明通訪泰行動粗疏，無視區域情勢動盪嚴謹行事，遭朝野質疑不適任。台灣國際情報空間日趨嚴峻，是不爭事實，再多的軍購也無法彌補情報工作失血。陳明通事件是一大警訊：台灣正在流失自我保衛的能力。