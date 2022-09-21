廈門嚴管無人機 禁飛令後再祭罰則

廈門當局20日發通告，加強規範民用無人機，並祭出罰則，此舉或有助減少民用無人機侵擾金門行動。圖為大疆無人機在投洽會展出。（新華社）

大陸廈門無人空拍機日前經常飛抵金門上空製造緊張，廈門公安 局等單位昨發出通告，進一步規範民用無人機升空規定和條件，違規飛行擾亂公共秩序者將依「治安管理處罰法」處罰，可對個人或單位處以人民幣1000元或5000元（約為新台幣4400元或2萬2000元，約美元140元或701元）罰款。陸方此舉，應有助減少民用無人機侵擾金門。

據大陸紅星新聞報導，廈門市公安局、中國民用航空廈門安全監督管理局、廈門市氣象局等單位昨發布「關於進一步加強無人機等民用無人駕駛航空器安全管理的通告」。

通告稱，為保障公共安全，依據相關規定，加強無人機等民用無人駕駛航空器安全管理，包括銷購實名登記、提前審批（官方核准）報備、遵守飛行線路及嚴肅法律責任等。

在銷購實名登記方面，規定無人機等民用無人駕駛航空器銷售者應建立銷售台帳（帳目），記錄購買者的姓名、聯繫方式及民用無人駕駛航空器產品的名稱、型號、序號等資訊，接受有關部門查驗。

其次是提前審批報備。無人機等民用無人駕駛航空器起飛，應提前向飛行管制部門申報飛行空域和計畫，需要辦理其他飛行手續的應當依法辦理。核准後，還需在起飛24小時前透過「廈門百姓」App 報告起飛位置和飛行範圍。

在遵守飛行線路上，要求嚴格按照申報線路和範圍飛行，嚴禁在關係民生和公共安全的重要單位、設施、場所等上空飛行。至於嚴肅法律責任，規定指，起飛前24小時未報告起飛位置和飛行範圍，由公安機關予以警告，情節嚴重的，對個人處以人民幣1000元罰款，對單位處以人民幣5000元罰款。涉及犯罪的，依法追究刑事責任。

9月初，廈門舉辦投洽會，當時廈門當局宣布，9月3日至12日未經特別許可，禁止小型載人飛機和無人機擅自升空。如今當局進一步限制飛行，無人機之亂可望緩解。