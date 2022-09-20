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新聞分析／民間交流善意與好感 是台海和平「安全閥」

本報記者羅印冲

眾院議長裴洛西訪台，台海情勢升溫。同時，兩岸民間和網上仇恨言論增多，敵意螺旋加深，值得警惕。但據本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，雖經歷「裴洛西訪台」事件衝擊，但兩岸民間交流互動仍有善意與好感存在，這股力量無疑是台海和平的一道安全閥，也是兩岸關係發展的重要基石。

本報系調查顯示，儘管有68％民眾對中國政府印象不佳，但對中國民眾的印象，近6年都以好評居多，今年有6成自認對中國民眾印象佳，比率和去年相當。這或可解讀為，多數台灣民眾並未因兩岸政治對立或緊張而看壞雙方民間互動，甚未把中共當局對台的軍事威脅，轉移或遷怒到中國民眾身上，這是台灣民眾和公民社會高度理性的展現。

本報系調查也顯示，即使經過一次逼近危機的風險，多數民眾仍理性主張兩岸應持續溝通。兩岸經貿和順差占台灣外貿的比率之重，以及台商、台眷等兩岸人員往來之密切，倘若當局之間無法溝通，台灣面臨和承受的風險恐比對岸大得多。兩岸民間交流維繫的好感度和善意，這民間力不但是防止兩岸關係走向對撞的安全閥，也說明了政府的兩岸政策與民間的期待出現巨大落差。

如果連支持民進黨者都明確表達兩岸溝通之必要，那麼調查顯示，不滿意蔡總統處理兩岸關係表現的人攀升到53％，也就不令人意外。能否順應民意，積極尋求兩岸僵局解套的方法，減少兩岸誤判的風險，或許就在蔡總統的一念之間。

裴洛西 眾院 中共

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