本報系民調／51%台灣民眾 憂中國農漁產禁令擴大

68%民眾對中國政府印象不佳，但不損及民間互動，民眾對中國民眾的觀感好評維持六成。（資料來源：聯合報系民意調查中心）

本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，儘管有高達68%民眾對中國政府印象不佳，但不損及民間互動，民眾對中國民眾的觀感好評維持6成。對於裴洛西 訪台後，中國公告暫停台灣部分農漁產品輸入中國。調查發現，有51%民眾擔心中國會繼續擴大限制範圍或終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），42%的人無此顧慮，5%無意見。

此外，針對台灣對中國的貿易依賴度居高不下的現況，有37%民眾認為兩岸經貿關係未來仍應持續加強，34%覺得維持當前水準即可，21%主張兩岸經貿應降溫。

民眾對兩岸經貿關係的評價也以競爭居多，43%認為兩岸經貿關係呈現競爭狀態，較去年增加8個百分點，感覺兩岸經貿既競爭又互利的人由42%降為32%，認為兩岸經濟關係互利居多者維持17%左右。

平均來說，兩岸經貿關係得分6.6分，較去年增加零點三分。

此外，民眾西進意願仍持續低迷，願意赴中國就業 、創業或讓子女到中國念書者都低於3成。

調查也發現，民眾西進就業意願在2018年攀升至43%的高點後急轉直下，有意願者近3年都低於3成，今年調查為25%。願意到中國創業的人，同樣在2018年達到3成高點後，近3年都維持在19%左右的低點。

分析發現，20至29歲和50至59歲世代是西進就業的主力，有意願赴中國就業者約占3成左右；至於目前在學學生中，雖有34%不排斥前往中國就業，但比率較去年減少10個百分點。