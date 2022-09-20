拜登保台說有空間 專家：美軍未必進台助戰

拜登18日明確表示要會出兵捍衛台灣，但專家指美軍未必開進台灣助戰。圖為美國航母雷根號。(路透資料照片)

拜登 18日更明確表示要會出兵捍衛台灣，不過CNN報導，分析家認為，拜登這番話其實仍保有詮釋空間，五角大廈 會提供拜登部署美軍的「各種選項」，美軍未必一定開進台灣助戰；前副總統呂秀蓮 則不認為兩岸關係有壞到必須打一仗。

曾任職五角大廈的新加坡國立大學客座高級研究員唐安竹表示，「外界總想要過度解讀總統的談話」，但拜登言論並非毫不含糊，他的觀點並未真的改變。從美國防衛具體本質來看，美國不一定會派兵前往台灣。

唐安竹還說，若中國大陸對台發動攻擊，五角大廈將向拜登提供部署美軍的「一系列選項」，運用美國海軍資產或空中武力在近岸扮演某種角色，或以美國網路力量阻止中方入侵，或僅派美軍在當地展示武力，都有可能。

CNN說，拜登這一最新發言，恐導致已因裴洛西訪台而緊繃的美中關係進一步惡化。

金融時報報導，儘管一些專家呼籲拜登政府對台海改採「戰略清晰」政策，在解放軍加強在台灣周邊侵略活動之際，向北京發出更強烈訊息，但也有人認為，拜登的言論造成一種新的困惑。

日耳曼馬歇爾基金會兩岸問題專家葛來儀對路透表示，如果拜登作出這等承諾，他必須確保有辦法言出必行。她說：「如果拜登總統計畫保衛台灣，那麼他應該確保美軍有能力做到。口頭上說支持卻沒有實際能力作後盾，這不太可能強化嚇阻。」

對美國總統拜登發言，呂秀蓮表示，現在情勢是「美國鷹」和「中國龍」的爭霸，兩強互打「台灣牌」，把台灣捲進去，但戰爭無論輸贏，台灣都會付出慘痛代價，兩岸人民也沒有那麼大的深仇大恨，她不認為兩岸關係有壞到必須打一仗。

國民黨立委江啟臣表示，拜登感覺是講給台灣聽，對台灣表達對台灣安全的支持和承諾，而行政部門是講給中國大陸聽，不管美國說什麼，對台灣人民來說，最終還是「你實際做了什麼」。

另外，聯合報系「兩岸關係年度大調查」，指兩岸軍事關係偏向敵對及緊張，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，無論主觀或客觀條件都應備戰，因為避戰可能達不到效果，如同羅馬格言「汝欲和平，必先備戰」，備戰才能確保台灣自由民主制度及生活方式。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲引用前立委林郁方的主張，即「在軍事上不能讓中共太樂觀、在政治上不能讓中共太悲觀」，另外加上「要設法防範兩岸因為軍事意外引發危機，甚至戰爭」。