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陸學者：台灣民意低估開戰可能性

特派記者陳政錄／北京20日電

本報系聯合報兩岸關係年度大調查顯示，民眾對兩岸外交、軍事和官方互動關係的感受趨向惡化，評估開戰可能性也上升，中國大陸涉台學者認為，兩岸只有重回九二共識的共同政治基礎，以一中原則處理問題，才能避免衝突對撞；台灣學者則認為，台灣民眾不認為兩岸危險，民意驅使政府追求和平的力道就不足。

就陸方立場，北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺指出，如果沒有「九二共識」這樣的共同政治基礎，兩岸擦槍走火和誤判的可能性會增加，若有共同政治基礎，很多問題都可透過談判解決。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅也說，中國大陸認為民進黨不僅拒絕九二共識，且進行台獨分裂，配合「以台制華」外部勢力遏制中國中國大陸發展，使兩岸主要矛盾成為「敵我矛盾」，導致兩岸對抗持續升級，以致台海和平穩定與台灣安全隨時生變。

唐永紅認為，台灣民眾對兩岸開戰可能性的看法「我認為有點低估了」。他說，在兩岸對抗不斷升級下，近期台海局勢非常嚴峻，擦槍走火可能性很高。回到「九二共識」，兩岸關係才能和平發展，台海才不會發生戰事，除此「別無他法」。

而台灣文化大學社科院院長趙建民認為，在國際關係中，兩方開戰的條件在於雙方對於安全認知的差距太大；以兩岸為例，中國大陸認為外力介入台海是很危險的，台灣百姓即便認為此舉會造成兩岸緊張，但不認為會因此開戰。然而，台灣民眾不認為兩岸危險，民意驅使政府追求和平的力道就不足，這就有可能進一步提升兩岸緊張。

另外，今年在中國大陸軍演情況下，支持台獨比率不升反減，趙建民分析，天然獨世代雖未消失，但已有新世代崛起；新世代生長的年代，中國大陸就是強盛的，使得他們更務實面對中國中國大陸，蔡政府應該要看到這個趨勢，調整對兩岸政策的評估。

北京 一中原則 民進黨

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