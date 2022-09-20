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對蔡政府兩岸政策負評 民眾不埋單抗中保台

記者 林河名
兩岸關係天平。(資料來源／聯合報系民意調查中心)
兩岸關係天平。(資料來源／聯合報系民意調查中心)

本報系聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，兩岸敵對關係顯著升高，開戰可能性也增加。裴洛西來訪伴隨中共軍演及穿越海峽中線常態化，台海愈加兵凶戰危，也更考驗政府有何轉危為安之道。

關於兩岸開戰可能性，調查結果仍不到滿分（10分）的一半（5分），亦即雖然對岸劍拔弩張，台灣民眾心理感受還不到開戰地步。縱使如此，國防上仍應保持「無恃敵之不來，恃吾有以待之」。畢竟調查也顯示，有四成六民眾認為美國不會派兵防衛台灣，自己國家須自己救。因此，有七成三贊成恢復徵兵並延長兵役。

戰略上，基於「戰爭沒有贏家」，台方備戰之餘，仍應積極避戰，這也是孫子兵法：「百戰百勝，非善之善者也；不戰而屈人之兵，善之善者也。」不戰使敵人屈服，才是高明中的高明。

調查顯示，對裴洛西訪台，認為弊多於利有四成四。可見即使台美關係「堅若磐石」，美方仍有美方的算計，台方則有台方的顧忌。蔡政府歡迎美國友人之際，仍應著眼於台灣的最大利益，「合於利而動，不合於利則止」。

中共軍演後，八成三認為兩岸需要溝通，代表絕大多數民眾期待政府對兩岸僵局拿出辦法。國民黨副主席夏立言在中共軍演後訪陸，挨批時機不對，然而，美中貿易開戰，不也維持熱線、對話？在野的國民黨猶敢冒選前的大不韙，執政的民進黨難道只會冷嘲熱諷，毫無為台灣人民安全奔走斡旋的智慧？

今年調查結果，蔡總統的兩岸表現滿意度大降，不滿意度上升，這顯示人民對口號式的「抗中保台」已不埋單。「和平沒有輸家」，如何避免兩岸對撞，蔡政府有責任讓人民放心。

中共解放軍頻頻在台灣周邊進行軍演，兩岸敵對關係顯著升高。(美聯社資料照片)
中共解放軍頻頻在台灣周邊進行軍演，兩岸敵對關係顯著升高。(美聯社資料照片)
對蔡英文總統處理兩岸關係的評價。(資料來源／聯合報系民意調查中心)
對蔡英文總統處理兩岸關係的評價。(資料來源／聯合報系民意調查中心)

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