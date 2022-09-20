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聯合報兩岸關係調查 逾半台灣人 憂陸農漁產禁令擴大

台灣新聞組／台北20日電
6成8民眾對大陸政府印象不佳，但不損及民間互動，民眾對大陸民眾的觀感好評維持6成。(記者黃仲明／攝影)
6成8民眾對大陸政府印象不佳，但不損及民間互動，民眾對大陸民眾的觀感好評維持6成。(記者黃仲明／攝影)

本報系聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，儘管有高達6成8民眾對大陸政府印象不佳，但不損及民間互動，民眾對大陸民眾的觀感好評維持6成。對於裴洛西訪台後，大陸公告暫停台灣部分農漁產品輸入大陸。調查發現，有5成1民眾擔心大陸會繼續擴大限制範圍或終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），4成2的人無此顧慮，5%無意見。

此外，針對台灣對大陸的貿易依賴度居高不下的現況，有3成7民眾認為兩岸經貿關係未來仍應持續加強，3成4覺得維持當前水準即可，2成1主張兩岸經貿應降溫。

民眾對兩岸經貿關係的評價也以競爭居多，4成3認為兩岸經貿關係呈現競爭狀態，較去年增加8個百分點，感覺兩岸經貿既競爭又互利的人由4成2降為3成2，認為兩岸經濟關係互利居多者維持1成7左右。

平均來說，兩岸經貿關係得分6.6分，較去年增加0.3分。

此外，民眾西進意願仍持續低迷，願意赴大陸就業、創業或讓子女到大陸念書者都低於3成。

調查也發現，民眾西進就業意願在107年攀升至4成3的高點後急轉直下，有意願者近3年都低於3成，今年調查為2成5。願意到大陸創業的人，同樣在107年達到3成高點後，近3年都維持在1成9左右的低點。

分析發現，20至29歲和50至59歲世代是西進就業的主力，有意願赴大陸就業者約占3成左右；至於目前在學學生中，雖有3成4不排斥前往大陸就業，但比率較去年減少10個百分點。

此外，願意讓子女到大陸念書的民眾近3年都維持在2成8；1成民眾願意搬到大陸定居，比率較去年增加3個百分點。

就業 裴洛西

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