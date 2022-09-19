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本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾53%不滿意

專家：美參眾議員力挺 台灣付代價

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國對台政策牽動兩岸局勢，國會議員近年來陸續推動挺台法案，有專家樂觀看待國會在台灣政策上扮演更積極角色，也有學者認為，美中應分別克制，美台應強化協調，避免局勢惡化。（報系資料照片）
美國對台政策牽動兩岸局勢，國會議員近年來陸續推動挺台法案，有專家樂觀看待國會在台灣政策上扮演更積極角色，也有學者認為，美中應分別克制，美台應強化協調，避免局勢惡化。（報系資料照片）

美國對台政策牽動兩岸局勢，國會議員近年來陸續推動挺台法案，有專家樂觀看待國會在台灣政策上扮演更積極角色，也有學者認為，美中應分別克制，美台應強化協調，避免局勢惡化。

美國在台協會（AIT）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格認為，美國的對台政策一直都是隨著改變中的實際情況調整和反思，這包含了台灣的國內政治，以及中國政策、能力和領導階層的變化。

包道格：台美之間應建立紀律

不過，「政策框架是基本不變的」，包道格說，美國依然是基於「一個中國」政策、美中三聯合公報、台灣關係法，和中國追求和平統一的承諾，美應維持外交紀律和持續嚇阻破壞政策的架構。

北京不滿美國「掏空一中政策」，美國指控北京「改變現狀」，包道格表示，美國對於遵守長期政策的紀律出現磨損和傾向片面改變現狀的跡象，北京乘機建構自己對這件事情的解釋，他認為雙方都應展現克制。

針對台灣，包道格說，台灣依賴美國導致很難暢所欲言，不過現在似乎是時候了，台灣領導人應鼓起勇氣告訴華盛頓「它太愛台灣了」；華府和台北可以更冷靜地協調管理容易發生危機的美台和兩岸關係。

包道格表示，當國會議員說要訪問台灣、要推動更多挺台法案時，台北自然不會想要疏遠國會，但台灣隨後就必須為這些行動付出代價，華府可幫忙，為官方或非官方行為建立紀律。

羅曼：美打算為台添磚加瓦

華府智庫傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）剛從智庫跳槽到共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）辦公室，他表示，美國國會可以辯論「與中國競爭法案」，也應討論對台政策；如今，參院外交委員會打算為台灣政策添磚加瓦，在台灣關係法通過四十多年後，國會需要證明自己有能力進行重大改革來阻止中國大陸。

北京 華府 台灣關係法

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