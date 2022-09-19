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本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾53%不滿意

新聞分析／華府抗中 美國利益≠台灣利益

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

本報系民意調查中心／電話調查即時報導
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

根據本報系聯合報19日發表的「兩岸關係年度大調查」顯示，台灣民眾對兩岸外交、軍事和官方互動關係的感受趨向惡化，認為這三項指標偏向敵對或緊張狀態者都超過60%，創歷年調查新高；不滿意蔡英文總統處理兩岸關係表現的民眾攀升到53%，負評較第二任首年增加13個百分點；83%民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道。

逾8成認兩岸應維持溝通管道

這是本報系自2010年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向進行全面評估。調查以1至10分為範圍，評分1至4分代表兩岸關係友好或互利，5至6分代表關係和緩，7至10分代表兩岸關係緊張或競爭。

調查結果顯示，五大領域之中，以兩岸民間互動現況較獲好評，有22%民眾覺得兩岸民間關係熱絡，42%認為關係和緩，31%感覺雙方關係低迷。

平均來看，兩岸社會關係平均得分6.0分，為五大領域中最獲好評者。

經貿關係 由和緩轉向競爭

相對於兩岸社會互動關係持續穩定發展，民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面偏向敵對或緊張狀態較往年更形惡化，經貿關係也由和緩轉趨競爭。

官方惡化 從五成升到六成

代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率在近三年都不到10%，今年調查為7%；覺得雙方關係穩定者由去年的32%降到22%，感覺台灣與大陸官方處於緊張狀態的人則由5成上升到6成，為歷次調查新高。平均來說，兩岸官方互動關係得分7.7分，較去年增加0.6分。

兩岸關係天平 （資料來源：本報系民意調查中心）
兩岸關係天平 （資料來源：本報系民意調查中心）

軍事緊張 近六年逐年攀升

兩岸軍事關係部分，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾近六年逐年攀升，由2017年的42%增加到今年的64%，同樣是13年以來的調查新高點；21%認為關係和緩，僅6%感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分7.7分，較去年增加0.4分。

儘管兩岸政治、軍事及外交互動關係低迷，眾院議長裴洛西訪台後，大陸軍演也持續不斷，不過民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。

開戰可能 評分低但增幅高

如果1分代表台灣與大陸非常不可能開戰，10分代表非常可能爆發戰爭，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性，平均為4.4分。不過，趨勢資料也顯示，民眾對於兩岸開戰可能性的評分已由13年前的3.2分增為4.4分，增幅並不小。

對蔡英文總統處理兩岸關係的評價 （資料來源：本報系民意調查中心）
對蔡英文總統處理兩岸關係的評價 （資料來源：本報系民意調查中心）

民眾評蔡 滿意度降到33%

調查還發現，對於蔡英文處理兩岸關係的表現，民眾評價近三年持續下滑，不滿意比率由前年的40%、去年的48%，增加到今年的53%；滿意比率則由48%、40%降至今年的33%。

這次調查於台灣時間8月29日至9月2日晚間進行，成功訪問了1022位成年人，另931人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.1個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。

兩岸敵友量表 （資料來源：本報系民意調查中心）
兩岸敵友量表 （資料來源：本報系民意調查中心）

蔡英文 眾院 裴洛西

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