新聞分析／華府抗中 美國利益≠台灣利益

美國總統拜登表態，若中國犯台將出兵防衛台灣。（美聯社）

美國處理兩岸關係近日面臨強勁逆風，從國會議長不顧行政部門反對訪問台灣，到國會推進台灣政策法，乃至台海和印太區域局勢動盪，白宮多次出面扮黑臉，凸顯美國追求局勢穩定之餘，仍圖發展對中關係的目標。

在美國眾院議長裴洛西訪台後不久，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯特別舉行針對兩岸局勢的電話簡報會，重申美國對台政策不變，還提到「針對中國的作為，美國不會膝反射，會耐心有效地應對」，華爾街日報當天獨家報導「中方著手準備拜習會」，若把兩者放一起看，凸顯美中分別向對方釋出隱晦善意，不希望對方誤判。

拜登 政府上台後看似持續友台，但在軍售議題上不若川普 政府來得直接明快，至今也未派遣任何現任行政官員訪問台灣；美國公開表示願意在經濟和科技領域與台灣維持雙邊接觸，包含展開貿易談判，但對於台灣加入由美國主導的經濟合作多邊架構，仍「顧慮他國的顧慮」，整體來說，拜登政府自稱對台政策不變，但做法與前任不同。

還有一個與川普政府末期相比的特色，就是拜登政府經常把「不支持台灣獨立」掛在嘴邊，川普政府末期經常想靠打台灣牌來刺激北京 ，派遣官員訪問和大手筆軍售，卻幾乎不曾提到這項美國政策的基本立場。

哪怕美國總統拜登已至少三次表明願軍事援助面臨中國侵略的台灣，拜登政府仍經常說對台政策沒有改變，這不只是說給北京聽，也包含台北；華府的終極目標仍是維持區域穩定，追求美國在關鍵領域能超越中國，而非擘畫兩岸未來的藍圖。

台灣對美國爭奪「全球第一」有幫助，台灣也能在美國的支持下維持兩岸現狀，但情勢變化下，美國是否會永遠與中國對著幹，台灣利益是否完全等同美國利益，答案顯然是否定的。