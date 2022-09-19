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台國安局長陳明通訪泰行蹤外洩 傳中方所為

台灣新聞組／台北19日電
近日社群媒體接連揭露國安局長陳明通入境泰國詳細時間、下榻酒店收據資料，甚至連入境照片都被公布。(取材自推特)
近日社群媒體接連揭露國安局長陳明通入境泰國詳細時間、下榻酒店收據資料，甚至連入境照片都被公布。(取材自推特)

國安局長陳明通7月訪泰行蹤在社群媒體遭披露，全案持續延燒。針對朝野質疑國安局長行蹤被掌握，恐有國安疑慮，行政院長蘇貞昌也示，國安局長相關事項由該單位說明，國安局對此沒有評論，但有媒體指出，洩密是中國大陸國安單位所為。

本報系聯合報報導，根據社群媒體揭露訊息，除了陳明通、國安局前副局長陳文凡等人入境照片，還有其他情報官員資料。知情人士指出，台灣與泰國雖無邦交關係，但雙方私下仍有默契；此次遭揭露資訊可見，陳明通並非從公務通道入境，明顯不合正常作業程序，駐泰情報官員保密工作未到位，與泰國當局合作機制也有檢討必要。

國民黨台北市議員王鴻薇表示，「國安局變成不安局」，被公開的資料包括入境時間、入住半島酒店的收據、入境時的海關刷臉照，前兩者都還可說國安局有「內鬼」，尤其經手的人有限，如果有出賣情資也可立刻鎖定。但海關刷臉照何以被外傳，有可能泰國方面洩露出去？台灣和泰國之間出了什麼問題？

據台北中國時報報導，台灣情治官員透露，陳明通行蹤洩漏是中國大陸國安單位所為，藉此打擊台灣情報單位威信與形象，同時也警告與台灣合作的東南亞情報機關，甚或阻撓國際情報界與台灣進行情報合作。

報導也說，披露陳明通個資與行蹤的帳號，是陳明通返台後才設立，換言之，此一帳號設立的目的，就是針對國安局而來。在大陸先取得陳明通等人訪泰資料後，先設立假帳號，隨即貼出陳明通入境泰國海關照片，隔未久，再貼出陳明通在泰國入住的飯店等相關資訊

聯合報報導，王鴻薇說，事情爆發後，政府官員辯說泰國是全球情報中心，言下之意，台灣國安頭子是到泰國去蒐集情報。泰國這麼重要，但是蔡政府為何對泰國外交人事的安排都一直是酬庸，而非派任專業的外交官？

王鴻薇說，陳明通不適任國安局長已是不爭事實，撇開論文門事件，這次泰國的行蹤曝光更為嚴重，陳明通即使下台，府院也該給民眾一個交代。民眾黨立委邱臣遠也說，這顯然是國安局內控出現問題，呼籲陳明通開議後盡速到立法院外交國防委員會進行說明。

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