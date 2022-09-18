大屋頂下／政治層面不對稱戰爭 拿不台獨聲明給蔡英文簽

《大屋頂下》的一則讀者留言說：「光說這些沒有用。何不拿一份不台獨聲明書給蔡英文去簽？」

這個留言很調皮。靈感應是得自獨派四出要人簽「不投降承諾書」。以其人之道還治其人之身。

台灣的兩岸政策議論粗分二類。一類以中華民國 為基底，主張和平競合。所以，獨派要你簽不投降承諾書；一類以台獨為基底，可能引爆兩岸戰爭。所以，有人要你簽不台獨聲明書。

此一對照，呈現了台灣在兩岸思維的主要分歧：中華民國的和平交流路線或台獨的仇恨鬥爭路線，究竟是哪一種對台灣的生存發展較有利？

中華民國和平交流路線受到最大的質疑是中共 的「中華民國已經滅亡論」，認為中共終究不容中華民國生存，台灣為什麼及憑什麼還要堅持中華民國？

這是一個悖論。可以反問：中共更反對台獨，那麼為何還有人主張台獨？主張中華民國或台獨，都是想要不在中共統治下活下去。台灣人的共同問題是，面對中共的威脅，究竟是用中華民國或台獨來作為生存戰略，何者比較可行？比較有利？這不能由中共來決定，而須由台灣人自己作出理智的抉擇。

即使中共不容中華民國，但中華民國也不可否定自己。尤其，更不能選擇台獨，那就更是自掘墳墓。

趨勢顯示，由於美國《台灣政策法》的衝擊，中共在兩岸戰略的操作可能迅猛緊縮。台灣必須警覺，保持定力，不能掉入這個陷阱。

本月十日中國官媒《人民政協報》刊文指出：九二共識只有「一中」，沒有「各表」。

此文如此旗幟鮮明，顯得相當突兀。不像是高瞻遠矚的政策省思，倒像是破罐子破摔。

因為，7月26日，政協主席汪洋在九二共識卅周年談話才說過：「求一個中國的大同，存兩岸分歧之小異。」（即「求同存異」）且在汪洋談話前十天，國台辦推出《九二共識系列微講座》，確認了海基會當年提出的「第八方案」（即一中各表）為「雙方彼此接受的共識內容」。

如今，政協刊物的尖銳蓋過政協主席，大水沖倒龍王廟。如果這種錯亂是在預示中共兩岸路線的顛倒反覆，難道北京連「圍城必闕」的兵法謀略亦已不計，反對一中各表，扼殺中華民國，簡直不啻是要千方百計「誘逼」台灣走向台獨，因此也就逼得中共自己非武統不可？這豈不是荒唐可笑？

天可憐見，兩天後這篇怪文已撤回下架。

寄語中共當局：兩岸可以沒有「九二共識」，但不能沒有「一中各表」。因為，對中南海來說，沒有和平穩定的中華民國，就不會有和平穩定的兩岸關係，就沒有和平穩定的世局，也就沒有和平崛起的中國。若欲兩岸局勢穩定，唯有一中各表，「定錨中華民國／共構和平競合」。但這些不是本文篇幅所能展開。

面對中共可能出現的政策錯亂與緊縮，台灣應當做的是更加堅守中華民國，而絕不是轉向玩弄台獨。本文認為，在進入「台灣政策法氛圍」的變局中，至少必須維持兩大國安支柱：

一、必須建立戰略清晰的中華民國：民進黨 如今操弄「中華民國台灣」這類騎牆策略，再走下去，不會是左右逢源，而必是兩頭落空。

例如，在國慶日，曾展示「史上最大的中華民國國旗」（65坪），但在主視覺設計上又以英文標示TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）。這樣的「戰略模糊」，到底是一加一？還是一減一？

試想，若中共藉《反分裂國家法》兵臨城下，開戰後，每天三餐問民進黨：「你究竟是不是台獨？若是，打下去。若不是，坐下來談。」若答：「我是台獨！」懲獨之師，名正言順。若答：「我不是台獨，我是中華民國！」豈不是早知如此，何必當初？

我已幾次重述此一假設，民進黨不要等到兵臨城下。如本月11日《大屋頂下》所言，民進黨必須及時撕去貼在自己腦門上的台獨標籤，並設法表白：我不是台獨，我是中華民國，中華民國不是台獨。

亦即必須放棄「戰略模糊」的台獨，建立「戰略清晰」的中華民國。以此「止戰境外」，避免「決戰境內」。

台獨絕無可能。台獨「戰略模糊」的唯一效果，就是奉送中共一個「名正言順」的侵台口實。主張中華民國的「戰略清晰」，雖然未必能絕對阻擋中共動武，但至少聊以給中共一個對內對外可自我交代的「和平統一仍是第一選擇」的理由或藉口，拆去了因台獨啟戰的引信。

二、必須建立政治面的不對稱戰爭：軍事面的不對稱戰爭正在熱議，且台灣更應思考操作政治面的不對稱戰爭。先須化解兩大矛盾：

矛盾Ａ：恐懼戰爭，卻又以台獨挑釁。兩岸軍力十分懸殊，因此始有不對稱之說。兩岸倘若開戰，必是一場規模戰。例如：1、你一千萬顆各種彈藥對我一千萬顆彈藥，也許台灣尚可撐持；但若是我一千萬顆彈藥對你兩千萬顆彈藥，台灣就恐難有勝算。2、不源頭打擊，不能釜底抽薪；但若源頭打擊，戰爭就會呈報復性失控，不利台灣。台灣不能無恃亦無恐，真準備作一隻「決戰境內」的刺蝟。

矛盾B：不敢台獨，又鬧台獨。真正的台獨，就要正名制憲，以台獨與中華人民共和國硬碰硬，這是民進黨不敢做的。台獨根本是自欺欺人的騙局。但在中華民國「一中憲法」下與中華人民共和國抗衡，一中各表，則是「民主中國vs.專政中國」的抗衡，民主對專政，即是不對稱的政治戰。

兩岸軍事面的不對稱戰爭，台灣難有生路；但在政治面的不對稱戰中，中華民國尚有優勢。

因為，中華民國，以「中華」與「民國」來和平與防守，也以「中華」與「民國」來抗衡與反攻。因此，面對兩岸，在不對稱的政治戰中，若是操作有方，愈「中華」，「民國」愈有力量。

注意，不要夢遊。《台灣政策法》可能異化為「台灣綁架法」或「台灣賣身法」，擺明了要把台灣變成烏克蘭。禍福相倚，應知趨吉避凶。我們應以中華民國而非以台獨來迎對「台灣政策法氛圍」。愈是進入「台灣政策法氛圍」，台灣愈要站穩中華民國。亦即，應以戰略清晰的中華民國為安身立命的基礎，戰略模糊的台獨必兩頭落空。

我們只有中華民國，我們絕不可能有台獨。

因為我們有中華民國，我們才能不向中共投降；也因此，中華民國絕不能向台獨投降，因為台獨根本自顧不暇。

試問：蔡英文該不該簽下不台獨聲明書？