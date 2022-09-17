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台灣政策法案 學者：台成美要價籌碼「只剩美中關係」

記者程遠述／台北17日電
美國參議院外委會14日通過備受矚目的「台灣政策法案」，在外交、軍事等領域提升美台關係。圖為西門町「美國街」店家，門上貼有兩國國旗。(記者林澔一／攝影)
美國參議院外委會14日通過備受矚目的「台灣政策法案」，在外交、軍事等領域提升美台關係。圖為西門町「美國街」店家，門上貼有兩國國旗。(記者林澔一／攝影)

美國聯邦參議院外交委員會日前審議通過「2022年台灣政策法案」，藍營智庫、國家政策研究基金會昨舉行中共「20大」與美國國會「台灣政策法案」對美中台關係之影響座談會。政治大學東亞所特聘教授王信賢指出，在該法案通過立法流程生效前，都還有修正可能，成為美國向中國要價的籌碼，此法案也凸顯出，現已非過往美、中、台三角關係，只剩美、中關係，台灣問題則是美中關係的核心利益。

根據美國立法流程，台灣政策法案接下來將送交參院全院審理，且要在明年1月、本屆國會期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。

王信賢表示，「台灣政策法案」提出與修正通過外委會，和反中成為美兩大黨共識、以及美內部選舉有關，不過對中國來說，是把美國立法和行政部門視為一體，且美國與中國對台灣問題，已進入法理鬥爭階段，明年中國的兩會、全國人大，會不會就「反分裂第八條」修法與針對武力統一更積極立法、訂立施行細則，值得觀察。

王信賢也分析，台灣問題成為美、中甚至俄國大格局下的重要議題，中國對台配速改變，「反獨促統、反外部勢力介入」成優先政策，例如中國近期都抨擊「台美勾連、美國以台制華、台灣以美謀獨等」，而美國面對中國大陸軍事威脅，也需要外力幫忙，因此有「台灣政策法案」的出現，以及修正的拉扯。

王信賢表示，對「台灣政策法案」，中共反應不會太大，與20大有關，中國要維持穩定，反應「大概就是現在如此」。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生也認為，「台灣政策法案」應不會在11月Ｇ20峰會、美國總統拜登及中國國家主席習近平見面前通過，況且過去20年，許多美國友台法案到最後也都沒有過，或是過了之後，行政部門也有許多執行與否的選擇空間。

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