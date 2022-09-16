台灣政策法 郭正亮：等同宣告美不出兵援台

美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」，美中台三邊關係發展備受矚目。(本報資料照片)

美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」，要求在2023年到2027年對台提供65億美元的無償軍事融資 ，同時提供台灣非北約盟友的待遇。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，該法案弦外之音就是，美國國會與行政部門均認為，2027年是北京 犯台的高風險期。

台大政治系教授楊永明認為，該法案對台灣的意涵，相當於全面軍事介入了，從建軍、訓練、後勤，甚至到作戰等，介入台灣國防層面，「這是我們確定要走的方向嗎？」

民進黨前立委郭正亮昨在網路節目「明亮看世界」分析，該法案美國未承諾出兵援台，仍維持模糊立場，實質上全面介入軍事決策、規畫，及相關計畫落實，顯現美國對台灣軍方戰略概念及執行能力完全不信任、沒信心，因為台灣內部無法統合同樣的概念，法案直接將前參謀總長李喜明提出的不對稱作戰整體防衛構想（ODC）記載在內。

郭正亮。(本報資料照片)

郭正亮分析，昨天通過的修正法案內容，等同於宣告美國不會出兵援助台灣，因為在制裁部分連占領台灣都列入了，就算中國大陸武統台灣成為既定事實，美國最嚴厲也只會制裁中國官員，法條中完全未提及美國總統有權介入台海戰爭，「等於美國要不要出兵這件事，還是維持模糊給總統決定」。

國民黨立委江啟臣認為，習近平在20大前，為「維穩」不會有大動作，但事後必定有反應。他說，「軍事增援、政治放緩」是本次通過條文展現的意義，其中可看出行政部門的努力協調，讓國會有關主權象徵性意義的條文（代表處更名）作出調整，向中共 傳遞沒有變更一中政策的訊息，以避免升高美中對抗。

該法案提及資訊戰，郭正亮說令人聯想到與「數位中介法」草案相呼應，外交部發言人歐江安曾回應，台灣對相關法案與美國行政、立法充分溝通。