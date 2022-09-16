總統府謝美參議院 藍樂見台美關係提升

國民黨主席朱立倫說任何能提升台美實質關係，維護區域安全，國民黨都歡迎。(記者曾原信／攝影)

美國參議院 外交委員會審議通過「2022年台灣政策法案」，總統府發言人張惇涵昨天表示，總統府誠摯感謝美國參議院再次展現跨黨派對台灣的友好與支持；外交部副發言人崔靜麟說，期待這屆美國國會的有限會期中，能促成這項立法往前推進及不斷深化台美友好夥伴關係。

國民黨 主席朱立倫昨也感謝美國會議員長期以來對中華民國 、對台灣支持。對媒體詢問，是否擔心會激怒中國大陸，朱立倫僅說，任何能提升台美實質關係，維護區域安全，國民黨都歡迎。

張惇涵表示，該項法案強化台美安全合作、深化台美經貿關係，及提升台灣國際參與等，有助於多方位促進台美合作夥伴關係。他指出，台灣的立場向來是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」，該項法案還須經過美國參眾兩院的後續討論及審查程序，政府相關單位將持續關注後續進展，並與美國國會及行政部門維持妥善溝通，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。

美國參議院外委會14日通過「台灣政策法案」，但部分內容調整。駐美代表蕭美琴表示，部分是立法技術，另有部分議員認為現應聚焦安全議題；討論過程顯示對台灣安全的關心。

「台灣政策法案」通過可以預料北京必然會表達不滿，蕭美琴說，「好像每一天都有什麼事會讓他們發怒」，但區域和平穩定對所有人有利。

媒體問台北市長柯文哲，台灣政策法案是否是挑戰一個中國原則，會不會影響美中台關係？柯表示，台灣是國際社會一分子，本來就不應當被屏除在國際秩序之外，這件事可以在美國參議會外交委員會通過，當然是好事；但柯也引用前副總統呂秀蓮舉的例子表示，藥物與中毒是兩回事，如果執行不恰當，反而會有害。