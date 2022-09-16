防誤判 美議員提設軍事熱線

美國參議院外委會14日通過備受矚目的「台灣政策法案」，在外交、軍事等領域提升美台關係。圖為西門町以美式街頭文化為風格的「美國街」。(記者林澔一／攝影)

美國參院 外交委員會14日以17票贊成、5票反對，表決通過台灣政策法案，委員會主席梅南德茲會後受訪表示，主要修正象徵性條文，其他如安全援助、國際參與和經濟往來等實質內容並未調整。

台灣政策法兩度延審，至14日終於在參院外委會過關，梅南德茲開審時在會中表示，這部法案重點在強化對台灣的安全援助，以加強對中國大陸的威懾，「美國不尋求戰爭，若我們需要可信的嚇阻力量來維持兩岸穩定，我們就必須清楚看待當下現況。」

據轉述，全案審查花費不到1小時，至少4名議員提出修正案，最後全案以17票對5票通過；投下反對票的包含民主黨籍的墨菲、馬基、范霍倫、夏茨以及共和黨籍的保羅。

此外，馬基提案，鼓勵美國政府優先設軍事危機熱線，以應對在台海可能導致誤判潛在事件，經表決通過。

曾對此案表達保留立場的墨菲會後受訪表示，「我沒有投下支持票」；墨菲上月告訴彭博資訊說，這部法案將拉近美台距離，他不確定現在是不是揚棄40多年來政策的好時機。美國11月8日將舉行期中選舉 ，改選所有眾議員 和三分之一參議員，10月和11月有一半時間都休會，開會時間有限；加上本屆國會任期到明年1月3日，若來不及完成立法，則屆期不連續須重走立法流程。

台灣政策法跨出審查第一步後，仍有重重關卡在前。