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新版台灣政策法 學者：美先打預防針 北京勢必反制

記者鄭媁／即時報導
美國聯邦參議院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」。(本報資料照片)
美國聯邦參議院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」。(本報資料照片)

美國參議院外交關係委員會14日，以17比5的票數通過「台灣政策法」，下一步要送院會審查。淡江大學戰略所副教授李大中表示，眾議院是否會提相對應版本，若兩院有一致版本送白宮，美國總統拜登態度如何，也是關鍵。

這部法案被外委會主席梅南德茲形容為「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

李大中表示，梅南德茲強調不改變美國對台政策，不應把法案理解為美台恢復正式邦交，已先打預防針；外界關注的將駐美代表處更名案改為如「國會意見」等建議性質，刪除美國在台協會處長的人事任命需國會同意的條文，化解行政部門疑慮，即便如此，北京仍會判定，這是美台關係往半官方關係的方向前進。

李大中表示，美國這幾年的一中政策，言必稱「一中」，但邊緣地帶正在模糊化，這是北京最擔心的。外界有人質疑美國行政立法在扮黑白臉，雖然很難判斷，但可以看出，拜登即使高度支持台灣，但仍希望這部法案有緩衝空間。他預估，參眾兩院提出版本、順利通過機率高，至於關鍵內容可能以較為模糊字眼帶過，；至於北京不管如何，在法案通過後，勢必有所反制。

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