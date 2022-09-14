台灣農訪團簽署32億美元意向書 採購黃豆、玉米、小麥

台農訪團14日與美方業者簽署採購意向書，承諾在2023年至2024年購買總價值逾32億美元的黃豆、玉米及小麥。（記者張筠 / 攝影）

「2022年台灣農產品貿易赴美友好訪問團」14日與美方業者在國會山莊簽署三份採購意向書，台農訪團承諾在2023年至2024年購買總價值超過32億美元的黃豆、玉米及小麥，台駐美代表蕭美琴和28位美國國會議員到場見證。

台灣今年6月籌組龐大代表團到華府 參與「選擇美國(SelectUSA)」投資峰會後，再度邀請台灣大宗穀物及食品業者組團訪問華府，採購美國農產品。

蕭美琴致詞表示，台美農業貿易是雙方互利互惠關係的另一例證，台灣農訪團在新冠疫情爆發後睽違三年訪問美國，展現台灣對持續提升與美夥伴關係的承諾；美國議員也感謝農訪團的到訪，表示提升美國農產品出口有助增加美國農民收益，也讓台灣消費者可享受優質的美國農產品。

今年「農產品貿易友好訪問團」由農委會副主委黃金城擔任總團長，訪團華府行程結束後，將分為「黃豆玉米」及「小麥」兩分團，前者將續前往明尼蘇達州、伊利諾州、愛荷華州及肯塔基州，後者將前往堪薩斯州、奧勒岡州及愛達荷州 ，與當地政要及業者交流相關農業暨貿易議題。

北達科他州 共和黨聯邦參議員克拉默(Kevin Cramer)在簽署儀式前致詞中表示，北達科他州與台灣有「姊妹州」的關係，不僅是貿易夥伴，更擁有民主和自由的共同價值觀，「由於中國對台海地區和世界構成的風險不斷增加，台灣的戰略聯盟比以往任何時候都更重要。今天簽署的協議顯示美台之間需要更全面的貿易協議」，北達科他州的農田和牧場在糧食生產方面，居於世界領導地位，「我們致力於通過加強經濟夥伴關係，來支持美國在亞太地區的和平與穩定」。

國民黨立法委員陳以信14日也出席見證簽署儀式，他本次以台美國會議員聯誼會副會長身分，率跨黨派立法委員訪問華府，他說本次共有七位委員，是本屆立法院首次正式以團體訪問華府。

陳以信表示，此行重要的是推動台美國會外交，深化台美雙邊關係，且近期美國有很多聯邦參、眾議員到訪台灣，因此本趟行程也是台灣立法委員禮貌性的回訪；除拜訪國會山莊外，立法院訪問團也與美國行政部門針對台美情勢、台美關係的雙邊發展有深入的對談。