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國台辦：民進黨拖延上海復星供貨

記者陳政錄／台北15日電
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（記者陳政錄／攝影）

近日台北市長參選人陳時中，是否曾在衛福部長任內「擋BNT疫苗來台」引發朝野爭論。大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日也在回應台媒提問時重申，大陸曾及時表達協助意願，並指控去年台灣疫情嚴重的時候，是民進黨對台灣一些縣市、民間機構洽購疫苗設置種種障礙，致使上海復星供貨「拖延了好幾個月」。

朱鳳蓮14日主持大陸國台辦例行記者會，有媒體提問，台灣朝野爭論陳時中是否曾阻擋BNT新冠疫苗來台，民進黨也抨擊國民黨炒冷飯，並指控其實是大陸方面阻擋疫苗來台，呼籲藍營開記者會譴責大陸，陸方有何回應？

對此，朱鳳蓮首先重申，自疫情以來，有近20萬在大陸的台灣同胞接種疫苗，也對台灣急需的口罩、疫苗、快篩試劑及時表達願積極提供捐贈和協助的意願。

接著，朱鳳蓮指控，反觀民進黨當局，把政治私利凌駕於民眾的健康安全之上，只要涉及到大陸就基於台獨本性進行政治操弄，包括大幅取消兩岸航班、禁止口罩和醫療物資輸往大陸，禁止大陸向台灣提供疫苗和抗原檢測試劑、阻擋台灣機構向大陸企業採購疫苗等。

朱鳳蓮接著提到，台灣媒體已經報導了一些情況，比如涉及慈濟基金會，「這些是當事人所親身經歷的」。

她進一步說，「我在這裡還可以告訴大家的是」，去年疫情最嚴重時，民進黨不僅以種種藉口阻止大陸疫苗輸台，還對台灣一些縣市、民間機構及企業依照商業規則向上海復星醫藥集團洽購疫苗設置了種種的障礙，不斷的炮製謠言、製造問題從中作梗，致使上海復星醫藥集團向台灣提供復必泰疫苗拖延了好幾個月。

朱鳳蓮最後說，「民進黨當局的所作所為，我們相信廣大台灣民眾如何評判，自有公論。」

疫苗 民進黨 疫情

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