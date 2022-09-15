美參院外交委會審「台灣政策法」 台官方低調 立委歡迎

美國參議院 外交委員會審查「台灣政策法」，台灣朝野立委都表達歡迎，但官方低調。據悉，由於是美國議員主動推動的法案，台方不便在審查前表示意見，不過台灣官方對該法也表達認同，希望更深化台美關係。

外交部曾形容該法案是「美國近年深具代表性的旗艦型挺台法案」。台灣涉外人士指出，該法包括要求美國國務院 協調台灣駐美代表處更名為「台灣代表處」，台方針對這項議題已在美國推動數年，但一直沒有檯面化，由於美中台關係敏感，美方態度也在開放與保守間擺盪。

台灣涉外人士指出，去年9月，國安會秘書長顧立雄照例訪美參加一年一度的「特殊管道對話」，同一時間台方推動駐美代表處更名的消息突然曝光，雖顧立雄訪美並非討論該議題，但媒體報導已經產生無限聯想。

不過，涉外人士也說，若「台灣政策法」通過，將會使美國政府對某些議題的斡旋空間變小，某種程度來說，美國將從「戰略模糊」走向「戰略清晰」。但法案通過還必須經由文字修正及跨黨派協商，台灣各界也靜觀美國政府的下一步。

國民黨 立委江啟臣說，美智庫認為法案通過有助提升台灣人民作戰意志；他認為「台灣政策法案」正式定案通過，應會拖到11月美國選舉後。

民進黨立委羅致政表示，中國大陸不斷就台、美關係進展威脅美國，但相信美國很清楚，台美關係強化有助於遏止中國威權在區域擴散，台美關係強化是必然、必要趨勢。