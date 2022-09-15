恐踩兩岸紅線 呂秀蓮：台灣政策法 藥不能一次吞

前副總統呂秀蓮14日舉行記者會表示，現在已經沒有所謂的台灣現狀可以維持了，台灣應該立即改變兵役政策，不要成為下一個烏克蘭。(記者杜建重／攝影)

前副總統呂秀蓮 昨天表示，「台灣政策法」對台灣是遲來的正義，但「生病時要吃藥，吃藥也不是一次全部吞下去」，這時候兩岸烽火連天、動輒得咎，若真的逐條通過，會帶給兩岸怎樣的風暴，值得大家審慎思考。

呂秀蓮說，「台灣政策法」很多規定，對台灣而言實在是遲來的正義，但過去兩岸風平浪靜時，就應還給台灣應有的正義；萬一一口氣全部通過，的確踩進兩岸紅線，她呼籲朝野一定要同心協力。

哈佛大學費正清研究中心研究員尹麗喬（George Yin）表示，台灣政策法案就算正式成為法律生效，也不應視為美國想要放棄一中政策，因為維持現狀來說，仍然符合美國國家利益，不應解讀成美國是要在此立場上轉變。

學者嚴震生和蘇紫雲也認為，法案中要推動台方駐美代表處更名為「台灣代表處」的部分，是美行政部門擔憂的，可能會有修改空間，但整體法案方向美國有共識，還是會通過。

呂秀蓮14日舉行「愛和平 保台灣 921遊行 」記者會，呂秀蓮在會前受訪表示，有兩件事對兩岸關係影響值得大家密切關注。一是台灣政策法，二是中國大陸國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭會面。普習會對台灣產生什麼樣的影響，值得大家密切關注。

呂秀蓮說，生病時要吃藥，吃藥也不是一次全部吞下去，台灣政策法很多規定，對台灣而言實在是遲來的正義，可是過去兩岸風平浪靜時，就應還給台灣應有的正義，萬一一口氣全部通過，的確踩進兩岸紅線，她只有呼籲朝野一定要同心協力。

美國白宮國家安全顧問蘇利文近日受訪時坦言，「法案部分內容讓我們有些擔憂」。

呂秀蓮表示，戰爭無情，和平無價，俄烏戰爭是活生生的寫照。由於美中爭霸，台灣不幸淪為前哨站，國際多數媒體多認定台灣將會成為下一個烏克蘭 。

蔡總統說台灣不是烏克蘭，呂秀蓮強調一旦俄烏戰爭已告一個段落，下一個戰事就在台灣，現在已經沒有所謂的現狀可以維持了，過去一直強調維持現狀，那是不負責任的，台灣的兵役制度不要等到蔡總統卸任了再來改變，明年行政院提出的國防預算那麼高，為什麼只想到提高國防預算，卻不立即改變兵役政策？

呂秀蓮說一項由台灣國際戰略學會委託民調公司完成的最新民調指出，高達80.4%的受訪者支持她所說的「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」，只有13.9%不支持。既然如此，大家何不走出來，大聲喊出我們「愛和平、保台灣」的心意。

2001年聯合國通過每年9月21日為「國際和平日」，呼籲全球應停止戰爭，反對暴力。前副總統呂秀蓮已於日前邀集多個社團，召開發起人會議，決定於國際和平日當天傍晚在台北東區舉辦「921愛和平 go go go」大遊行，向國際吶喊「台灣不是下一個烏克蘭」。