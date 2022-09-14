對華跨國會議聯盟峰會共商應對北京 台獲邀參與

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）13日在美國國會山莊舉行峰會討論應對北京的行動計畫。(華盛頓記者張文馨／攝影)

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）13日在美國國會山莊舉行峰會討論行動計畫，邀請仍沒有共同主席代表在聯盟的烏克蘭 和台灣參與；同為共同主席的共和黨籍聯邦參議員魯比歐和民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲談到國會立法行動的重要性，魯比歐還建議IPAC推動分散供應鏈 ，避免過度依賴中國大陸。

梅南德茲（Bob Menendez）說，中國受美國和西方世界邀請進入國家組織，沒有積極貢獻，而是替自己在各個領域謀取利益，包含不公平的貿易壁壘，北京 還試圖改變國際秩序。

魯比歐（Marco Rubio）提到，中國共產黨作為極權主義集團的領導者，他們試圖重新定義世界秩序，要做全球最強大的國家；試想全球最強大的國家由中國共產黨領導，這個政府並不尊重個人自由，遑論其他人的自由。

魯比歐說，俄國侵略烏克蘭讓外界了解到，當一個獨裁政權強行宣稱另一主權國家屬於自己時所帶來的破壞，俄國總統普亭（Vladimir Putin）發動戰爭提醒全球極權主義造成的威脅。

魯比歐談到「制裁」，他表示，制裁俄羅斯是困難的，制裁中國更難，因為全球供應鏈過度依賴中方，IPAC應尋求分散供應鏈。

魯比歐說，美國國會議員正在努力通過立法，提供台灣必要的工具和訓練，使其自我防衛免受中共侵略。

梅南德茲表示，中國國家主席習近平的極端民族主義正對全球構成挑戰；即將舉行的中共20大上只有一位國家主席候選人，這不是民主；若真的是民主，就不用把數百萬名維吾爾人關進集中營，就應該讓台灣持續發展繁榮，也毋需征服香港。

民進黨立委范雲受邀參加開幕記者會，無黨籍立委林昶佐與會；范雲提到台灣國會議員受邀參加記者會，林昶佐指下午首場閉門議程就是討論民主國家如何合作支持台灣，均凸顯全球對台灣的關注。

IPAC峰會聚集來自30多國的60名國會議員，討論捍衛人權、究責北京在國內和香港壓迫人權、捍衛以規則為基礎的世界秩序、強化民主政體，以及支持台灣和烏克蘭，預計14日發表公報。