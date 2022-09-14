台灣政策法 呂秀蓮：遲來正義 但一口氣通過踩兩岸紅線

前副總統呂秀蓮（中）14日宣布9月21日晚間6時，將在大安森林公園舉辦「921愛和平」大遊行，向國際吶喊「台灣不是下一個烏克蘭」。（記者鄭媁／攝影）

美國聯邦參議院外交委員會即將審議「2022台灣政策法」草案。前副總統呂秀蓮 今天表示，「台灣政策法」對台灣是遲來的正義，只是這時候兩岸烽火連天、動輒得咎，若真的逐條通過，會帶給兩岸怎樣的風暴，值得大家審慎思考。

呂秀蓮今天舉行「愛和平 保台灣 921遊行 」記者會。呂秀蓮在會前受訪表示，今天有兩件事對兩岸關係影響值得大家密切關注。一是台灣政策法，二是大陸國家主席習近平將與俄羅斯總統普丁會面。普習會對台灣產生什麼樣的影響，值得大家密切關注。

呂秀蓮表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西來台本來是好事一樁，但造成兩岸關係空前緊張，作為兩岸緩衝的台海中線已被抹滅，這一切都會常態化，步步進逼台灣。在此敏感時刻，凡事動輒得咎，一刀兩刃，政府和人民應謹慎應對、縝密思考。

美國白宮 國家安全顧問蘇利文近日受訪時坦言，「法案部分內容讓我們有些擔憂」。

呂秀蓮說，生病時要吃藥，吃藥也不是一次全部吞下去，台灣政策法很多規定，對台灣而言實在是遲來的正義，可是過去兩岸風平浪靜時，就應還給台灣應有的正義，萬一一口氣全部通過，的確踩進兩岸紅線，她只有呼籲朝野一定要同心協力。

呂秀蓮說，政府一再呼籲團結，團結的前提是要和諧與正義，她今天特別選擇婦聯會，作為發起愛和平保台灣的全民運動，就是希望家和萬事興，國和天下平。若執政黨不放棄權力的傲慢，綠營以愛台為藉口、在內部製造對立，都非國家之福。