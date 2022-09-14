我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

路透：蕭美琴在雙橡園會晤數十名外國議員 推動制裁中

國際中心／綜合外電
駐美代表蕭美琴。（本報資料照片）
駐美代表蕭美琴。（本報資料照片）

路透獨家報導，台駐美代表蕭美琴13日招待數十名外國議員，這些議員支持針對中國積極打壓台灣而對中國實施制裁，在北京的軍事壓力下展示對台北的支持。

報導說，來自歐洲、亞洲和非洲的約60名議員出席了這次活動。聚會地點選在華盛頓雙橡園，事先沒有宣布。由於俄羅斯入侵烏克蘭，外界日益擔心北京當局可能試圖武力犯台，這次會議是台北努力說服其他民主國家反中的又一舉措。

這些在本周群聚華盛頓的議員，主要是對中國政策跨國議會聯盟（IPAC）的成員。根據路透看到的一份草案，該團體預料將簽署一份承諾書，推動各自政府對於中國針對台灣所採取的「軍事或其他脅迫性」行動做出更大的威懾。

草案內容顯示：「我們將開展活動，確保我們的政府向中華人民共和國發出信號，對台灣的軍事侵略將使北京方面付出沉重代價。應考慮採取包括重大制裁在內的經濟和政治措施，以阻止軍事升級，並確保與台灣的貿易和其他交流活動能夠不受阻礙地繼續進行。」

草案還顯示，這些國家與台灣的關係並不由北京決定，他們將推動更多議員互訪。

路透稍早引述知情人士的說法報導，美國正在考慮制裁中國方案的選項，以阻止其入侵台灣，歐盟也受到台北的外交壓力，要求採取同樣措施。

蕭美琴對來訪議員表示：「要向恃強凌弱者證明，我們也是有朋友的，這一點很重要。」根據路透看到的名單，到訪的議員來自英國、澳洲、加拿大、印度、日本、立陶宛、烏克蘭、新西蘭和荷蘭等國。

蕭美琴說：「我們不希望激怒他們，但我們也不會向他們的壓力低頭。」

她對參加活動的兩位烏克蘭代表表示歡迎，「我們當然希望，當國際社會與烏克蘭站在一起時，國際社會也將與台灣站在一起...我們可以一起遏制來自中國的進一步挑釁」。

預計將於周三簽署的IPAC承諾還呼籲各國確保供應鏈不涉及中國新疆地區的強迫勞動，並對在香港濫用權力的中國官員以及支持俄羅斯軍事工業的中國企業實施制裁。

中國駐華盛頓大使館沒有立即回應評論請求。

北京 烏克蘭 俄羅斯

上一則

被中國打壓無法上台？台灣佳麗在台下委屈拭淚

下一則

台人赴日 今起可辦電子簽

延伸閱讀

路透：美國考慮制裁方案以嚇阻北京侵台

路透：美國考慮制裁方案以嚇阻北京侵台
德加英日接力？蕭美琴：中國霸凌使他國更有興趣訪台

德加英日接力？蕭美琴：中國霸凌使他國更有興趣訪台
「台獨頑固分子」陸增蕭美琴等7人 國民黨憾傷兩岸關係

「台獨頑固分子」陸增蕭美琴等7人 國民黨憾傷兩岸關係
名列「台獨頑固分子」首位 蕭美琴貼愛貓低吼照回應

名列「台獨頑固分子」首位 蕭美琴貼愛貓低吼照回應

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32
英特爾執行長基辛格預測中國五年內不會攻台。（路透）

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

2022-09-09 01:02
TVBS大樓外觀。記者徐兆玄／攝影

TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

2022-09-13 12:18

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國