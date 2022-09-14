怕陸沒收 傳台灣擬售澳門國父紀念館 陸委會否認

澳門國父紀念館是中華民國政府在澳門的國有財產，陸委會表示會全力保護國有財產。（取材自臉書）

傳蔡政府擬出售在澳門 的國有財產「澳門國父紀念館」，陸委會昨回應稱，政府會全力保護在澳門的國有財產。國民黨 表示，怕被沒收所以出售，是否代表可能放棄國家財產，這種道理怎麼講也說不通；民進黨執政以來，不思如何增進聯繫、維持中華民國 的話語權，導致今天的困境。

媒體報導，台灣駐澳門辦事處僅剩三名官員，最後一人簽證將於今年10月底到期。台方研判，澳門政府可能要求台駐澳門人員簽署「一中承諾書」，否則不發簽證；為因應駐澳門辦事處若無派駐正式人員，國有財產「澳門國父紀念館」可能被大陸沒收，陸委會研議朝「出售」方式處置。

陸委會昨回應指，政府重視台澳關係及雙方民眾交流權益，但對於北京要求簽署「一中承諾書」，台灣絕難同意。陸委會一向依據2011年換文精神，秉互惠互信原則處理台澳雙方人員派駐事宜，為保障、服務在澳門的國人，政府已備妥應處方案，以確保民眾的權益與福祉。

陸委會並指，台灣在澳門國有財產皆依法持有及使用，政府會全力保護在澳門的國有財產。

國民黨文傳會副主委、黨史館主任林家興昨天透過新聞稿表示，怕被沒收所以出售，是否代表可能放棄國家財產，這種道理怎麼講也說不通。即便蔡政府自己承認管理不當、鞭長莫及，但哪有管不好就乾脆不管。

林家興說，各國政府都不可能輕視自己建國領袖的歷史遺跡，民進黨政府執政以來不思如何增進聯繫、維持中華民國的話語權，導致今天的困境。

林家興指出，澳門國父紀念館前身是國父孫中山生前與家人居所，為中華民國重要歷史古蹟，更屬於中華民國政府珍貴的國有財產，目前產權及管理均由陸委會負責，陸委會責無旁貸應妥善應處、繼續維護該重要建物的產權及日常運作。