台美21世貿易倡議 將談跨境平台課稅

針對跨境平台業者付費使用新聞與廣告分潤等議題，數位發展部長唐鳳昨天表示，「很願意對話」。她說，數位部接下來會跟文化部、NCC先談，確認利害關係人有哪些、因大型平台受到的廣告損失金額有多少後，再對話。至於跨境平台是否繳交所得稅，她表示希望可以在「台美21世紀貿易倡議」談判先擴及稅收問題。

唐鳳昨接受廣播主持人周玉蔻專訪時指說，有關臉書 、Google 等平台使用新聞要不要收費、廣告分潤議題，攸關共榮發展，都會造成社會影響，為了不要有不好的影響，自己很願意對話；最近確實在行政院政務委員吳政忠協調之下，數位部有接收到這項任務，接下來會與文化部、NCC等相關部會一起討論，並確認新聞議價的相關收費機制與利害關係人。

唐鳳說，她認為這不是特定的科技或技術，而是關心數位跟人的介面，所造成對社會的影響，對此她也很願意出面對話。她指出，過去台灣已有與大型平台談判的經驗，2018年選舉時，許多境外資金在Google、臉書等大型平台刊登廣告，這些資金來自境外，不符合台灣的政治獻金法，談判之後這些平台也把大量廣告退掉。

此外，針對臉書等跨境平台把台灣一大部分廣告營利吃掉，卻只要繳營業稅，不需要繳營利事業所得稅。唐鳳說，政務委員鄧振中接下來要與美方開啟的台美21世紀貿易倡議中的數位貿易談判裡就有提到，目前的談判內容包含課稅、雙重課稅等相關議題。

唐鳳解釋，如果要談到稅目相關議題，需要跟美方開啟談判，但要談判就先要有國與國之間的大框架下才能順利開啟。

談到有關新聞媒體議價，她說，目前也能看到Google、臉書在其他國家同意先把課稅相關議題放一邊，先從他們有用到的服務，如新聞業的內容先付費；由此可見，在這些業者的想法，新聞議價與課稅是兩回事，她也認為這可以用雙軌並行方式去談判。