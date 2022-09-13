朱立倫：國民黨堅持九二共識一中各表

國民黨台北市黨部12日在台北市中影八德大樓舉行「提名里長同志團結大會」，邀請各里里長參選同志數百人參加，黨主席朱立倫出席致詞。(記者邱德祥／攝影)

香港會談30周年，中國大陸官媒「人民政協報」本月10日卻強調「九二共識」只有「一中」沒有「各表」，批國民黨 扭曲九二共識，立場搖擺、倒退。國民黨主席朱立倫昨天表示，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」他說，兩岸本就是求同存異，相互和平、持續交流。

今年是兩岸香港會談30周年，「人民政協報」中秋節發表文章，內容指出，無論「九二共識、一中各表」，還是「一中各表的九二共識」，都體現國民黨內一些人還在和大陸爭奪誰代表中國的問題，這個問題早在新中國成立後，新政協召開就得到解決。

朱立倫出席「提名 里長同志團結大會」時表示，兩岸關係是國民黨長期以穩健務實累積，九二共識在國民黨的黨綱中規定非常清楚，就是「九二共識，一中各表」，原汁原味且不能改變，這是國民黨堅定的立場。兩岸本就是求同存異，大家相互和平、持續交流，相信這是國人期待。

是否因為走親美路線，才引來大陸官媒發文？朱立倫強調，「親美、友日、和陸，這三者缺一不可。」

新北市長侯友宜說，在區域穩定的過程當中，大家更要以平等、尊嚴跟善意來互相看待對方。

對「人民政協報」的說法，民進黨台北市長參選人陳時中 則說，這是大家本來就了解的事情，只是有人一直沈迷在自己的幻想裡面。

此外，有媒體詢問，在台北市有部分黨籍里長此次改以無黨籍參選，是否擔心被無黨籍台北市長參選人黃珊珊拔樁，朱立倫表示，在台北市456個里中，國民黨有提名自己的里長參選人，也有報備參選，也有用無黨籍參選，或是跟無黨籍里長合作。每一里都很重要，大家都會團結，讓國民黨台北市長參選人蔣萬安順利當選。

對於民進黨台北市長參選人陳時中被質疑是衛福部的地下部長，朱立倫指出，全世界大概沒有看到一名防疫指揮官在疫情還未消退就跑來參選，忘記最大的責任是照顧全民的健康。