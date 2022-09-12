台購美M1A2T戰車 優異性能獲好評 擬部署北部要塞

美國售台108輛M1A2T戰車，第一輛首度曝光。（圖：讀者提供）

台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，台方陸軍司令部派遣八人小組來美，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。台灣第一輛「新型戰車」影像首度曝光。據了解，未來新戰車計畫部署北部，守護中樞要塞的性質濃厚，但屆時採集中於北部裝甲旅部署或分散配賦在各聯兵旅，仍待研討。

陸軍採購M1A2T戰車，能否順利接裝與成軍至為關鍵。地面機甲部隊的角色，首要是以確保海空軍基地安全，以持續發揮制空、制海整體戰力，其次為執行反登陸作戰，是國土防衛重要一環。陸軍司令部表示，陸軍向美採購M1A2T戰車，目前均依計畫節點執行，進度正常。

台灣建案採購108輛M1A2T戰車初期，台美都曾出現反對聲浪，面對台方抱持疑慮，美特別同意台方參與專案會議人員實地考察戰車工廠，並試乘改裝好預畫售台的第一輛M1A2T戰車。

據了解，台方今年在「陸軍新型戰車專案管理會議」中再三確認專案執行現況與交車進度，以及美方政策背景與戰車存量、後續零附件提供等項目。美方為保證全案順利執行，由通用動力陸地系統公司技師陪同台方人員，在底特律戰車工廠對兩輛已完成研改預畫首批交台的M1A2T戰車進行性能展示，並安排試乘。戰車在測試場中高速衝剌、越壕，展現各角度迴轉、砲塔迴旋的優異性能，獲台方好評。

陸軍採購新型戰車總預算 405億2415萬台幣，明年將辦理戰車附屬裝備等軍事裝備籌料及生產、後勤支援裝備、備份料件籌補軍事設施及模擬器興建。