我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

台購美M1A2T戰車 優異性能獲好評 擬部署北部要塞

記者洪哲政／台北12日電
美國售台108輛M1A2T戰車，第一輛首度曝光。（圖：讀者提供）
美國售台108輛M1A2T戰車，第一輛首度曝光。（圖：讀者提供）

台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，台方陸軍司令部派遣八人小組來美，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。台灣第一輛「新型戰車」影像首度曝光。據了解，未來新戰車計畫部署北部，守護中樞要塞的性質濃厚，但屆時採集中於北部裝甲旅部署或分散配賦在各聯兵旅，仍待研討。

陸軍採購M1A2T戰車，能否順利接裝與成軍至為關鍵。地面機甲部隊的角色，首要是以確保海空軍基地安全，以持續發揮制空、制海整體戰力，其次為執行反登陸作戰，是國土防衛重要一環。陸軍司令部表示，陸軍向美採購M1A2T戰車，目前均依計畫節點執行，進度正常。

台灣建案採購108輛M1A2T戰車初期，台美都曾出現反對聲浪，面對台方抱持疑慮，美特別同意台方參與專案會議人員實地考察戰車工廠，並試乘改裝好預畫售台的第一輛M1A2T戰車。

據了解，台方今年在「陸軍新型戰車專案管理會議」中再三確認專案執行現況與交車進度，以及美方政策背景與戰車存量、後續零附件提供等項目。美方為保證全案順利執行，由通用動力陸地系統公司技師陪同台方人員，在底特律戰車工廠對兩輛已完成研改預畫首批交台的M1A2T戰車進行性能展示，並安排試乘。戰車在測試場中高速衝剌、越壕，展現各角度迴轉、砲塔迴旋的優異性能，獲台方好評。

陸軍採購新型戰車總預算405億2415萬台幣，明年將辦理戰車附屬裝備等軍事裝備籌料及生產、後勤支援裝備、備份料件籌補軍事設施及模擬器興建。

預算

上一則

陳建仁訪教廷3度會面 教宗笑答：我認識他

下一則

黑白集／抱網紅也抱佛腳 陳時中在尾巴搖狗？

延伸閱讀

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光
美不滿兩國論 張榮豐：曾要蘇起下台

美不滿兩國論 張榮豐：曾要蘇起下台
台國安會前副秘：美曾因兩國論要蘇起下台 李登輝拒絕

台國安會前副秘：美曾因兩國論要蘇起下台 李登輝拒絕
發動機裝錯零件有起火風險 陸軍400架契努克直升機停飛

發動機裝錯零件有起火風險 陸軍400架契努克直升機停飛

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年