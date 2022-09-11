台灣首艘國造潛艦 明年9月前可望下水

潛艦國造最困難是安裝在艦首的六個魚雷管，未來魚雷管可使用現役德國重型魚雷、美造MK48魚雷（圖），潛射魚叉飛彈等。（圖：美國海軍檔案照片）

潛艦國造工程將在今年12月前完成全部六個船段組合，施工難度高的艦首六枚魚雷管，已經順利安裝完成，台船隨即將焊接組合完成的潛艦轉入台船船塢，讓潛艦浸水，驗證潛艦外殼有無漏水缺失。相關人士說，如果施工順利，可望在明年九月前完成首艘原型艦下水。

台船在疫情 干擾下，仍在海昌工廠採取三班制24小時趕工，主管與施工人員分為三組，全天候趕工。潛艦國造的第一艘原型艦，區分為六個船段施工，最先完成的是中間編號第三船段與第四船段的外殼，艦首第一船段與第二船段的外殼部分，因第一船段為錐形，施工難度高，加上須安裝六枚魚雷管與聲納等顧慮，在外籍顧問協助下逐步突破困難，另外第五船段與第六船段也陸續完成。

最近幾個月，台船施工人員陸續按照施工圖，將各項運抵台灣的潛艦裝備安裝入船段，然後再將船段依序焊接組合。

海軍向各國採購潛艦裝備，除了美國出售戰鬥系統之外，最困難的一項，也是非常關鍵的是艦首魚雷管。國造潛艦原型艦有六個魚雷管，全部安裝在艦首，台灣沒有能力生產設計魚雷管。

據了解，光是魚雷管有關設計圖就多達萬張，與魚雷管有關的採購預算 ，合計高達十位數金額，出售魚雷管給台灣的是歐洲某國，魚雷管可以使用現役德國重型魚雷，美造MK48型魚雷，潛射魚叉飛彈等。

潛艦國造原型艦最初規畫第一次下水在2024年，後來經過修正調整，提前到2023年9月，潛艦內部有許多錯綜複雜管線交錯，各船段內要一一接好無誤，六個船段管線也要正確接好，台船正逐日完成。台船完成焊接後，初具樣貌的國造潛艦原型艦，將從廠房移入台船船塢繼續施工，同時將剛完成船段組合的潛艦浸水。

據指出，為了強化保密，台船潛艦船段自工廠轉入組合工廠過程中，全程用特殊布幕遮蓋，防止外界窺視，船塢上方規畫建廠棚遮蔽，可以防止不論是來自上空間諜 衛星，或周遭有心人士刺探潛艦原型艦施工進度，更增添神祕感。