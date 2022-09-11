美不滿兩國論 張榮豐：曾要蘇起下台

1999年時任總統李登輝提出「兩國論」，震撼美中台。當時曾參與決策過程的國安會前副秘書長張榮豐10日接受自由時報「官我什麼事」專訪時表示，美方在事後曾在一場台美高階官員會議裡，要求時任陸委會主委蘇起為這事件下台負責，但李登輝並不同意，並指出，人事不允許美國人指手畫腳。

「兩國論」提出後，後續政治效應隨之排山倒海而來。張榮豐透露，當時台方想派人到美國去解釋，美國拒絕代表團赴美，後來他與國安會秘書長殷宗文、副秘書長林碧炤，還有另外一位民間人士，在7月30日飛到東京說明，美方除了時任美國防部 亞太副助理部長坎貝爾以外，現場還有一些高階官員。

張榮豐表示，美方問這麼重要的事，為什麼不先通知？殷宗文說，「因為我們怕麻煩你們」，對方回應，「你現在不是麻煩我了嗎」？台方也告訴美方，中共 的戰機開始出來了，美方則說，「你們（台灣）自己這邊先搞定，中共那邊他們（美方）會去搞定」。

張榮豐回憶，台方再解釋為什麼要提出「特殊的國與國關係」，對方就說，「I don't care（我不在意）」，他們比較在意的是「What's next（你們接下來要幹什麼）」。這就是美國跟台灣文化的不同。

張榮豐指出，在那一場會議裡，台方四個人據理力爭，但都很不愉快，美國人會中也提出蘇起必須要下台、負起責任，因為美方認為整個事件就是因為他以陸委會主委的身份，宣布不再有一個中國。

張榮豐表示，自己回國後將此事告知李登輝，李登輝要他去跟蘇起說，「美國已經要求他下台，但是我沒有同意」。張榮豐說，李登輝後來私底下有講說，人事不允許美國人指手畫腳。