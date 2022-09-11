張景森喊紅軍掀楊丞琳「海鮮說」戰火？ 蔣萬安：太牽強

行政院政務委員張景森。（本報資料照片）

藝人楊丞琳的「海鮮說」引發議論，內政部 小編暗酸吃海鮮的「笑死」風波也惹議，行政院政務委員張景森指出，若幕後是「紅軍（中共）」，代表已能掌握綠營網軍和綠粉心理開關。國民黨 台北市長參選人蔣萬安昨表示，「實在太牽強了。」無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，張景森的意思是紅軍滲透內政部小編嗎？

張景森前天在臉書 邀大家當「柯南」，懸賞台幣3萬元（約972美元）邀有志者查出海鮮爭議的背後主使者，並指出，這可能與紅軍認知戰有關。他遭外界質疑是替內政部暗酸楊丞琳事件甩鍋後，昨又發文稱，藍綠紅都有可能，但源頭是誰，令人擔憂的程度會不一樣；如果查出來是紅軍，就證明紅軍對台資訊戰的戰技已經不錯，不得不謹慎，但因不知是何方神聖，「請不要胡亂批評，說我想推給紅軍，要替綠營甩鍋。」

蔣萬安說，張景森的說法實在太牽強了，內政部竟然自己發文去攻擊自己的同胞，甚至霸凌一個公眾人物，而且扭曲楊丞琳原本的談話內容，其實真的大可不必。

黃珊珊說，張景森的意思是內政部裡有紅軍臥底嗎？紅軍滲透內政部小編嗎？不管如何，政府不該用任何惡劣的方式傷害自己的國民，內政部小編為什麼要跟著走呢？這也是被紅軍滲透嗎？

國民黨台北市議員王鴻薇說，這言論不說是出自政務委員，她還以為是地下電台說的，民進黨只要出事就大喊「一切都是阿共仔的陰謀」就能解套，事件源頭是綠營決策錯誤，如果自己都不檢討，只會造成更多的國人的對立與反效果。