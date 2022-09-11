曹興誠籲宣誓抗中 柯文哲批口號治國：光喊沒用

曹興誠公開表示，希望所有縣市首長參選人都應宣誓「抗中保台」；民眾黨主席、台北市長柯文哲（前左二）直批「整天都在喊口號，然後用意識形態包裝，那種最討厭。」(記者王淑君／攝影)

聯電創辦人曹興誠近日公開表示，希望所有縣市首長參選人都應宣誓「抗中保台」；民眾黨主席、台北市長柯文哲 10日被問對此有何看法時，依舊發揮重砲性格，直言對這種作法不喜歡，並反問「你認為喊一聲口號，簽一張紙就可以解決我們今天面對的問題嗎？」無黨籍台北市長參選人黃珊珊則說，「台灣哪個人不保台？」

柯文哲昨日赴新竹縣為子弟兵竹北市長參選人林冠年站台，表示俄烏戰爭給大家一個很大的啟示，就是什麼事情都可能發生。所以要真的去準備，而不只是喊口號、簽保證書。柯直言，簽再多都沒有用，要實實在在去做事，不喜歡這種浮誇作風，強烈表達「我不喜歡整天都在喊口號、用口號治國，然後用意識形態包裝，那種最討厭。」

聯電前董事長曹興誠。（本報資料照片）

對於曹興誠的意見，黃珊珊反問「台灣有誰不保台？」，並表示她全家都是軍人，每天都在保台，相信每個台灣人也都保台。黃珊珊強調，台灣人團結就不會被欺負，每天搞內部分化才會讓外面有可乘之機，不應該在裡面撕裂社會。

此外，曹興誠日前捐助鉅額資金的「黑熊學院」（KUMAAcademy），遭柯貶抑為「義和團」，曹10日也發文回嗆柯惡意、無知。

中央社報導，曹興誠表示，黑熊學院是由本土有識學者沈伯洋、何澄輝等人創立，目的是訓練協助區域防衛的民間勇士 （稱為黑熊勇士），可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。

曹興誠認為，柯文哲把黑熊勇士類比成義和團，不僅惡意、無知，還透露其內心認為，台灣的國防是無用的、必敗的。曹更批評柯文哲身為首都市長，對敵人卻如此「親切」，對抗共保台的努力如此醜化嘲笑，大陸對台統戰官員，應該都大喜過望，正在開香檳慶祝吧？