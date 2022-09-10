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揪楊丞琳點火者 不如通盤節制網軍

記者 蔡晉宇

資訊戰蔚為風潮，連督導業務範圍並非資安的行政院政委張景森也來關注。但仔細一看，張景森在社群平台發表的看法，表面上開放要網友找「楊丞琳海鮮事件」源頭，自己卻先預設了是對岸所為的答案。近年網軍事件頻傳，矛頭指向綠營所為不在少數，張景森要找個案點火者，不如通盤性地節制網軍。

縱觀楊丞琳事件，特定議題在特定時間點，以遠超乎它本身該有的影響力快速傳播，的確符合資訊戰特徵。但張景森直指「難道是紅軍」，則是又一次綠營扣紅帽子的反射動作。

該事件固然有可能是對岸所為，但綠營側翼發動的機會同樣不低。近年來在執政黨催化下，綠營側翼普遍呈現民族主義高漲的狀態，「暴走」情事多有所聞，例如去年郭台銘願協助購買BNT疫苗，側翼就因為該疫苗有陸方代理商的因素，一擁而上攻擊，敵我不分的狀況，最後還是民進黨高層出面定調感謝郭台銘，才得以止息。

海鮮事件中，相同的背景因素依然存在，綠營網軍看到了台灣藝人在對岸有任何一點「缺少台灣價值」的言論，主動挑起此戰場批鬥，同樣是相當合理的推論。張景森在事實未明之前就先射箭、再要網友們幫忙畫靶，這難道不也是另一種認知作戰嗎？

這次風波是誰點的火，目前未明朗，倒是親綠網軍多次胡作非為，曾被明確地人贓俱獲。從農委會1450網軍案、楊蕙如關西機場造謠案、林瑋豐案、行政院小編案、到林秉樞案，共通點都是和民進黨關係匪淺。

更有甚者，過去低調暗地作業的網軍，隨著數位部掛牌，大有檯面化可能；連內政部這樣的公家單位，在這次海鮮事件也以官方臉書名義批鬥特定藝人。當網軍越來越「不演了」，民進黨要員們卻選擇性視而不見，只怕有更多的對立與反效果。

民進黨 郭台銘 疫苗

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