張景森：紅軍掀海鮮戰 藍：不必嫁禍

藝人楊丞琳在中國大陸一席「在台灣吃海鮮是奢侈」說法掀起討論。(取材自微博)

藝人楊丞琳近期在中國大陸綜藝節目稱「在台灣吃海鮮很奢侈」，引發各界議論。行政院政務委員張景森昨天表示，這是一個成功的資訊戰，「紅軍」已經能掌握綠營網軍和綠粉的心理開關，因此，他祭出獎金3萬元台幣（約972美元）懸賞，盼「網路柯南」查出是誰點起楊丞琳網路戰的第一把火，背後目的為何？

國民黨 文傳會副主委林家興表示，民進黨執政下的內政部 竟以國家機器發文嘲笑國民，政府側翼化才更是悲哀，政務委員不用先檢討一下嗎？台灣面臨最大的認知作戰來源其實正是執政黨，不必再帶風向試圖嫁禍境外。

林家興指出，一些影音平台諷刺時政、監督政府的創作影片被陸續關閉、下架，提醒人們政府濫權、控制言論自由的問題；「數位中介服務法草案」之前會惹出大爭議，就是害怕言論自由消失，現在試圖找凶手於境外，只是轉移執政黨該負的責任。

針對楊丞琳近期在陸綜發言引發熱議，張景森曾兩度聲援楊丞琳表示，「把霸凌當有趣，這讓我不寒而慄」。張景森昨透過臉書 提出整件事情疑點，例如該陸綜台灣人根本不會看，到底是誰側錄該節目，加以扭曲，丟到網路，成功引發綠粉圍剿楊丞琳；為追查源頭的人，張景森祭出3萬元台幣獎金懸賞，希望知道詳情的人可以私訊他。